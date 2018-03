Neue Facebook-Funktion: Wer hat was wann angesehen?

Auf Facebook können Mitglieder Gruppen gründen und ihnen beitreten. Mit einer neuen Funktion offenbart das Unternehmen eine noch detaillierte Auskunft über die Aktivitäten der Gruppenteilnehmer.

Gefällt mir? In Facebook-Gruppen lässt sich jetzt auch nachvollziehen, wer wann welchen Beitrag zur Kenntnis genommen hat.

Foto: Peter Da Silva – DPA

Mitglieder einer Facebook-Gruppe können ab sofort verfolgen, wer wann welche Beiträge und Bilder angesehen hat. Unter einer Meldung erscheint neben der «Gefällt mir»-Anzeige ein Häkchen. Fährt der Nutzer mit der Maus darauf, blendet Facebook eine Liste aller Mitglieder ein, die den Eintrag angesehen haben, Tag und Uhrzeit des Besuchs eingeschlossen. Nutzer sollen so immer auf dem neuesten Stand über Aktivitäten in der Gruppe bleiben, teilt Facebook in seiner «Hilfe» mit. Zurzeit ist die Funktion noch nicht in allen Gruppen aktiviert.