Neue Adressendungen für Web-Auftritt kommen

Berlin/Köln (dpa/tmn) – Für den eigenen Internetauftritt stehen künftig neue Adressendungen zur Auswahl. So kann eine Webadresse in Zukunft auch auf den Namen einer Stadt oder eines Bundeslands enden – zum Beispiel auf .berlin.

Verbraucher können die neuen Adressen wie etwa www.nachname.stadt spätestens ab 2013 registrieren, teilt der Verband der deutschen Internetwirtschaft Eco mit. Auch allgemeine Begriffe wie .reise oder .music sind dann als neue Top Level Domains (TLD) neben bekannten Endungen wie .de, .com oder .org möglich. Den Start neuer TLD hatte die Internetverwaltung ICANN am Montag (20.6.) in Singapur beschlossen.

Für Verbraucher sollen mit den neuen Adressen künftig auch Informationen von Unternehmen und Behörden leichter auffindbar werden. So könnten Jobbörsen künftig unter Adressen wie www.jobs.firma, Produktinformationen unter www.produkt.marke oder Dienstleistungen von Kommunen unter www.buergeramt.stadt zu finden sein. «Unternehmen und Verbrauchern wird eine völlig neue Auswahl an Domains mit regionalem Bezug zur Verfügung stehen», sagte Thomas Rickert vom Eco-Verband einer Mitteilung zufolge. «Insgesamt werden Inhalte vom Internet für den Nutzer viel leichter auffindbar.»

Es gibt Webhoster und Domainhändler, die bereits jetzt eine kostenlose Vorbestellung von Internetadressen mit neuen Endungen anbieten. Verbindlich gemacht werden können Bestellungen aber erst, wenn die Vergabestellen genaue Bedingungen festgelegt haben. Eine eigene Top Level Domain können Verbraucher übrigens nicht registrieren. Die ICANN erkennt nur nur Firmen oder andere Organisationen an, die bestimmte Anforderungen erfüllen. Dazu gehören ein Nachweis der technischen Befähigung und die Zahlung einer Gebühr von 185 000 Dollar (130 000 Euro).