Microsoft stoppt Fotodienst Streetside wegen Verpixelungsanfragen

München/Redmond (dpa) – Microsoft hat den Fotopanorama-Dienst Streetside für Deutschland aus dem Netz genommen, weil Beschwerden über den Umgang mit Verpixelungsanfragen vorliegen. Unklar bleibt, ob der Dienst hierzulande überhaupt wieder online gestellt wird.

Foto: Daniel Karmann – DPA

Als Reaktion auf umstrittene Verpixelungsanfragen hat Microsoft seinen Panorama-Kartendienst Streetside in Deutschland vorerst gestoppt. Die bereits veröffentlichen Fotos von Straßen in Städten wie Berlin, München, Stuttgart oder Frankfurt/Main können nicht mehr abgerufen werden.

Wählt man derzeit im Microsoft-Kartenangebot Bing Maps als Standort Deutschland aus, erscheint der Knopf zum Aufruf von Streetside nicht mehr. Surft man in Bing Maps unter der Voreinstellung für die USA, kann man Streetside-Fotos außerhalb von Deutschland, etwa im britischen Liverpool, weiterhin aufrufen. Für Städte in Deutschland, die eigentlich für Microsoft fotografiert wurden, erscheint nun die Fehlermeldung «Streetside is not available here» (Streetside ist hier nicht verfügbar).

Das Unternehmen erklärte, eine begrenzte Anzahl von Kunden habe Bedenken dazu geäußert, wie Microsoft mit den Verpixelungsanfragen umgehe. «Da wir die Privatsphäre und den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst nehmen, haben wir beschlossen, den Beta-Service von Streetside in Deutschland abzuschalten und an einer Lösung zu arbeiten.»