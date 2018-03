Hackerangriff auf Spielefirma Blizzard

Wer ein Konto im Battlenet der Spielefirma Blizzard hat, ändert am besten sein Passwort und die Antwort auf die Sicherheitsfrage. Hacker haben bei einem Angriff auf das Netzwerk zahlreiche E-Mail-Adressen erbeutet.

Foto: Michael Reichel/Archiv – DPA

Vorrangig betroffen seien Nutzer in Nordamerika, teilte die US-Firma mit: Auf den Servern dort seien neben den Adressen weitere Daten wie verschlüsselte Passwörter, Telefonnummern und Antworten auf Sicherheitsfragen gestohlen worden. Über die Battlenet-Plattform laufen unter anderem die populären Titel «Starcraft 2», «World of Warcraft» und «Diablo 3». Blizzard bietet seinen Kunden als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme einen sogenannten Authenticator an. Ähnlich wie beim Online-Banking müssen Nutzer dabei bei jeder Anmeldung neben dem Passwort auch eine per Handy oder über ein separat erhältliches Gerät generierte Nummer eingeben.