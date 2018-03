Apple-Betriebssystem Mountain Lion drei Millionen Mal geladen

Das neue Apple-Betriebssystem «Mountain Lion» für Mac-Computer ist in den ersten vier Tagen über drei Millionen Mal heruntergeladen worden. Apple-Marketingchef Phil Schiller sprach in einer Mitteilung von «unserem erfolgreichsten Marktstart überhaupt».

Mehr als drei Millionen mal ist «Mountain Lion» bereits heruntergeladen worden. Damit dürften fast fünf Prozent der weltweiten Mac-Nutzer auf das neueste System umgestiegen sein. Mit «Mountain Lion» bringt Apple einige Funktionen von iPhone und iPad auf seine Computer und bindet den Online-Speicherdienst iCloud stärker sein. Vor einem Jahr war der Vorgänger OS X 10.7 «Lion» am ersten Tag gut eine Million Mal geladen worden. Er war mit 29,99 Dollar deutlich teurer als «Mountain Lion» mit 19,99 Dollar in den USA (bzw. 23,99 und 15,99 Euro in Deutschland).