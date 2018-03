Wo ist das nächste Freibad? Suche für Wasserratten

Meerbusch (dpa-infocom) – Die Badesaison läuft. Doch wo ist das nächste Freibad? Gibt es vielleicht sogar einen Badesee in der Nähe? Und wo kann ich Wassersport betreiben? All diese Fragen beantwortet der Strandbad-Guide des Telefonbuchanbieters «Das Örtliche».

Die Freibad-Saison fällt bisher eher mau aus – für Betreiber und Besucher. Foto: DPA

Unter «dasoertliche.de/freibad» geben Besucher eine Postleitzahl oder einen Ortsnamen ein, schon zeigt die Seite Strand- und Freibäder, Strandbars und andere Abkühlungsmöglichkeiten an. Der Besucher erhält praktische Infos wie Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Anfahrtsbeschreibungen und die Kontaktdaten des Betreibers. Die fast schon obligatorische Bewertungs- und Kommentarfunktion darf auch hier nicht fehlen.

Daneben gibt es nützliche Zusatzangaben, etwa ob Wasserrutschen oder Volleyballplätze vorhanden sind, sowie weitere ausführliche Beschreibungen – leider nicht bei allen Einträgen. Ein Wermutstropfen: Bisher wurden nur wenige Fotos hochgeladen, obwohl Besucher das auch selber tun dürfen. Das gilt ebenso für Bäder, die bislang noch gar nicht in der Trefferliste auftauchen. Vorschläge werden nach einer Prüfung in die Datenbank aufgenommen. Komplettiert wird das Angebot durch redaktionelle Beiträge. So gibt es Ratgeber gegen Sonnenbrand, Aufklärung über die Bademode 2012 oder Tipps für die Lektüre am Strand. Für iPad- oder iPhone-Nutzer stellt der Anbieter übrigens eine App bereit, um auch unterwegs nach passenden Locations zu suchen.