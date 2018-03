Tippfehler auf eBay finden und Schnäppchen machen

Meerbusch (dpa-infocom) – Schon der kleinste Vertipper kann dazu führen, dass ein Angebot auf Ebay nur von wenigen Bietern gefunden wird – und der Preis klein bleibt. Wer gezielt nach solchen Schnäppchen suchen will, wird auf der Webseite «schreibfehler.eu» fündig.

Wer gezielt nach Ebay-Angeboten sucht, die einen Vertipper oder Rechtschreibfehler enthalten, kann echte Schnäppchen ergattern.

Foto: schreibfehler.eu – DPA

«Notbok», «I-Phone», «PlayStadion» – wer diese Begriffe bei eBay eingibt, darf auf echte Schnäppchen hoffen. Denn oft verstecken sich in den Angebotsbeschreibungen teilweise haarsträubende Tippfehler, die dafür sorgen, dass sie bei einer normalen Suche innerhalb der Auktionsbörse nicht auftauchen. Die Folge: Es werden deutlicher weniger Gebote abgegeben, der Preis bleibt schön niedrig.

Statt jedoch manuell alle möglichen Tippfehler durchzugehen, wenn man etwa nach einem neuen Notebook zu günstigen Konditionen sucht, lohnt vielmehr ein Besuch auf «schreibfehler.eu». Die Webseite sucht nach eBay-Auktionen mit falsch geschriebenen Wörtern im Titel. Dazu gibt der Besucher die orthografisch korrekte Form des Gesuchten ein, schreibfehler.eu findet die davon abweichenden Treffer. So wird aus «Computer» der «Compter» und aus «Tablet PC» ein «Tablett PC».

Auf der Internetseite finden Besucher zudem eine Liste der zuletzt gesuchten Begriffe. Auf diese Weise sieht man, wonach andere Schnäppchenjäger suchen. Lesenswert ist der Blog, in dem die Betreiber Tipps für eine gelungene Suche geben und von besonders kuriosen Schreibfehlern wie etwa «Schlaffsofa» berichten.

Allerdings muss man oftmals lange durch die Suchergebnisse scrollen, um etwas Passendes zu finden. Denn schreibfehler.eu formt die Eingabe des Anwenders häufig so um, dass wiederum korrekte Begriffe entstehen. So wird aus «Bett» ein «Brett» oder aus «Xbox» die «DVD Box». In dem Fall sollten Besucher über die linke Seite die Kategorie auswählen, um ganz unpassende Treffer auszusortieren.