Teamarbeit im Web organisieren

Aus unserem Archiv

Meerbusch (dpa-infocom) – Ob in der Schule, während des Studiums, am Arbeitsplatz oder im Verein: Überall gehört Teamarbeit dazu. Doch alle Mitglieder eines Teams an einen Tisch zu bekommen, ist erfahrungsgemäß schwierig. Das Internet bietet für das Problem eine Lösung.