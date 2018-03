Scanner für Soziale Netzwerke spürt Spannendes auf

Meerbusch (dpa-infocom) – Kommentare, Tweets, Pinnwandeinträge: Auf Facebook, Twitter und Co. verliert man leicht mal den Überblick. Eine spezielle Suchmaschine will hier Abhilfe schaffen.

Die Suchmaschine Scanthe.net durchforstet Soziale Netzwerke – je nach eingegebenem Stichwort.

Foto: scanthe.net – DPA

Die Suchmaschine ScanThe.Net durchforstet unentwegt Angebote wie Facebook, Instagr.am, YouTube und andere populäre Dienste. Der Besucher tippt einfach den Begriff ein, zu dem er Infos benötigt, und schon rauschen die Treffer über den Bildschirm. In der linken Spalte tauchen fast im Sekundentakt neue Meldungen auf, die irgendjemand irgendwo auf der Welt veröffentlicht hat – passend zum eingegeben Stichwort. Über einen Pause-Knopf lässt sich die Anzeige auch einfrieren, um alles in Ruhe lesen zu können.

Die rechte Spalte macht aus ScanThe.Net selbst ein Soziales Netzwerk: Wer ein kostenloses Konto anlegt, kann Suchanfragen nicht nur speichern, sondern auch selbst etwas auf der Seite veröffentlichen – allerdings nicht beliebige Inhalte, sondern nur die Posts aus der linken Spalte. Auf diese Weise teilen User Funde aus dem Netz mit anderen Nutzern von ScanThe.Net.

Wer mag, kann anderen Mitgliedern folgen und deren Beiträge kommentieren. Die rechte Spalte lässt sich zudem filtern: Ein Klick auf «Everyone» zeigt die Posts aller Nutzer. Hinter «Friends» verbergen sich die User, denen man folgt. Der dritte Link in der Reihe ist gleich dem Stichwort der Suche. Nach einem Klick darauf sieht man, was die eigenen Freunde zum Thema zu sagen haben. So ist scanthe.net zum einen eine Suchmaschine für Inhalte aus Sozialen Netzen – und zum anderen selbst ein Soziales Netzwerk, das allerdings stärker als andere themenbezogen funktioniert.