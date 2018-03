Anleitungsportale helfen bei der Notebook-Reparatur

Soll es mehr Speicher fürs Notebook sein – oder eine größere Festplatte? Gilt es, ein kaputtes Display-Scharnier zu ersetzen oder den lärmenden Lüfter? An solche Reparaturen können sich Nutzer durchaus selbst wagen.

Auf Insidemylaptop.com helfen neben den Reparaturanleitungen zahlreiche Fotos bei der Orientierung.

Foto: insidemylaptop.com – DPA

Die meisten kapitulieren vor der Reparatur des Notebooks und wenden sich an Hersteller, Händler oder Werkstatt. Doch mit einer guten Anleitung lassen sich viele Bastelarbeiten in Eigenregie erledigen. Webseiten wie www.insidemylaptop.com oder www.ifixit.com liefern anschauliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Fotos, die auch Laien Eingriffe am Rechner ermöglichen.

Selbst kleine Bastlerprojekte finden sich auf der Seite, zum Beispiel die Anleitung, aus einem ausrangiertem Notebook-Display einen digitalen Bilderrahmen zu machen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Portal www.repair4laptop.org. Allerdings werden dort Links gesammelt, die zu Schraub-, Reparatur- oder Modding-Anleitungen auf anderen Seiten führen. Kleiner Nachteil: Die meisten Tipps- und Tricks-Artikel sind in englischer Sprache verfasst.