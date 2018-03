Tabstopps in Word einstellen

Meerbusch (dpa-infocom) – Um einen Text bündig untereinander auszurichten, verwenden viele Anwender Leerzeichen. Einfacher geht’s mit den Tabstopps. Sie lassen sich relativ simpel einrichten.

Tabstopps machen den nervigen Einsatz von Leerzeichen überflüssig.

Foto: dpa-infocom

Tabstopps sind definierte Positionen, zu denen die Schreibmarke springen kann. Sie lassen sich direkt im horizontalen Lineal von Microsoft Word festlegen und bearbeiten. Das klappt allerdings nicht immer so genau, wie es sein soll.

Denn die Tabstopp-Markierungen lassen sich im Lineal nicht frei verschieben, sondern rasten immer in festgelegten Abständen ein. Etwas genauer geht das Verschieben, wenn bei gedrückter Maustaste die [Alt]-Taste auf der Tastatur gedrückt gehalten wird. Wem auch das zu ungenau ist, der kann stattdessen das Dialogfeld «Tabstopps» verwenden.

In Word bis Version 2003 klickt man dazu auf «Format, Tabstopp». In Word 2007 und neuer wechselt man im Menüband zum Tab «Seitenlayout». Im Bereich «Absatz» befindet sich unten rechts ein kleiner diagonaler Pfeil. Beim Klick darauf, öffnet sich das Dialogfeld «Absatz». Hier steht in der unteren linken Ecke eine Schaltfläche «Tabstopps», mit der das Dialogfeld geöffnet werden kann. Alternativ kann auch auf einen bestehenden Tabstopp-Marker im Lineal doppelgeklickt werden.

Hier definiert der Nutzer genau, welche Tabstopps mit welchen Füllzeichen (zum Beispiel Punkte) für den aktuellen Absatz gelten sollen. Dazu wird die passende Position in das Textfeld eingetragen, ein Füllzeichen gewählt und danach auf «Festlegen» geklickt. Sind alle Tabstopps definiert, wird die Eingaben per Klick auf «OK» bestätigt. Um den Cursor an die so definierte Position zu verschieben, einfach auf die [Tab]-Taste drücken.