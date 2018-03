Suchen in der Firefox-Adresszeile

Meerbusch (dpa-infocom) – Beim kostenlos erhältlichen Browser Chrome gibt es kein Suchfeld, um Webseiten zu finden. Wozu auch? Wer etwas sucht, gibt den Suchbegriff ins Adressfeld ein. Einen solchen Komfort bietet auch Firefox, allerdings muss er aktiviert werden.

Wer im Firefox über die Adresszeile suchen will, muss die Funktion erst aktivieren. (Bild: Firefox) Foto: DPA

Auch mit Firefox kann man in der Adresszeile suchen. Allerdings erst, wenn die Suche entsprechend aktiviert wird. Dazu ins Firefox-Adressfeld den Befehl «about:config» eingeben und mit [Return] bestätigen. Die Warnung per Klick auf «Ich werde vorsichtig sein, versprochen» bestätigen. In der folgenden Liste doppelt auf den Eintrag «keyword.url» klicken und als Wert http://www.google.de/search?q= eintragen. Wenn das bestätigt ist, lassen sich auch bei Firefox Google-Suchen direkt übers Adressfeld starten.