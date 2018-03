Per Tastenkürzel die Vista-Schnellstartleiste nutzen

Meerbusch (dpa-infocom) – Mit der Schnellstartleiste neben dem Start-Knopf greifen Nutzer auf häufig benötigte Programme und Dateien zu. Die ersten neun Symbole können sie in Windows Vista auch mithilfe von Tastenkürzeln aufrufen.

Windows Vista ist schon etwas in die Jahre gekommen, doch auf vielen Rechnern läuft das Betriebssystem noch. Mit einem Kniff lässt sich der Zugriffe auf Programme abkürzen.

Foto: Jens Schierenbeck – DPA

Um per Tastatur auf die Schnellstart-Symbole zuzugreifen, nutzen Anwender die Zifferntasten 1 bis 9 in Verbindung mit der Windows-Taste. Zum Beispiel starten sie das Programm ganz links, indem Sie gleichzeitig [Windows]+[1] drücken. Für das Programm oder die Datei rechts daneben ist dann [Windows]+[2] zuständig, und so weiter.

Bei Windows 7 gibt es keine Schnellstartleiste. Wird hier eines der obigen Tastenkürzel gedrückt, wird das Programm gestartet, das an der entsprechenden Stelle an die Taskleiste angeheftet ist. Läuft das Programm bereits, schalten Sie mit der Tastenkombination zur laufenden Instanz.