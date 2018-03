Ohne Add-Ins Word schneller starten

Meerbusch (dpa-infocom) – Startet Microsoft Word nur sehr langsam? Dann sind womöglich recht viele Add-ins mit Zusatzfunktionen installiert, also kleine Anwendungen von Drittanbietern, die den Leistungsumfang der Textverarbeitung erweitern.

Word lässt sich mit Add-Ins erweitern – allerdings können die kleinen Helfer die Textverarbeitung ausbremsen.

Foto: Microsoft – DPA

Wenn zu viele Erweiterungen an Bord sind, kann das Arbeitstempo von Word leiden. Deshalb empfiehlt es sich, nicht benutzte Add-ins abzuschalten. Die Funktionen zur Verwaltung der Zusatzprogrammen sind in dem Programm allerdings gut versteckt. Um sie aufzurufen, im Menü «Datei» die Funktionen «Optionen» auswählen. Danach im Dialogfeld «Word-Optionen» auf der linken Seite zum Bereich «Add-ins» wechseln. Im unteren Bereich des Fensters bei «Verwalten» zunächst «COM-Add-ins» auswählen und auf die Schaltfläche «Gehe zu» klicken. Im nachfolgenden Fenster lassen sich Zusatz-Programme, die sich in Word eingeklinkt haben, nun in der Regel bequem deaktivieren – zum Beispiel auch die Duden-Rechtschreibprüfung. Dazu nach Bedarf den Haken vor den betreffenden Einträgen entfernen. Zur Übernahme der Änderungen auf «OK» klicken und Word schließen. Ab dem nächsten Programmstart werden die deaktivierten Add-ins nicht mehr geladen.