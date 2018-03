Mehr Funktionen für den Windows Explorer

Meerbusch (dpa-infocom) – Für Standardaufgaben wie das Kopieren oder Verschieben von Dateien ist der Windows Explorer gut geeignet. Allerdings fehlen ihm Komfortfunktionen für anspruchsvollere Aufgaben. Doch die kann man sich über «FilerFrog» besorgen.

Mit dem Gratisprogramm «FilerFrog» lässt sich der Windows Explorer um nützliche Funktionen erweitern. Ist die kostenlos erhältliche Software erst mal installiert, erscheint im Kontextmenü das neue «FilerFrog»-Untermenü mit vielen interessanten Extra-Funktionen. Müssen zum Beispiel aus einem umfangreichen Ordner einige Dateien in Unterordner sortiert werden, reicht es, diese zu markieren und den Befehl «Filerfrog | Organize | Extract Files to Folder» aufzurufen. Anschließend den Namen des Unterordners eingeben und auf OK klicken. Filerfrog verschiebt anschließend alle markierten Dateien in den neuen Unterordner.

Das Umbenennen von Dateien erledigt der Befehl «Rename», der zum Beispiel für automatische Nummerierungen sowie vorangestellte oder angehängte Zeichen sorgt oder eine bestimmte Anzahl von Zeichen aus dem Namen tilgt. Wer eine Dateiliste in Text- oder HTML-Form braucht, kann mit dem Befehl «List of Files» auf Knopfdruck ein Inhaltsverzeichnis erzeugen – ideal für Musik- oder Videolisten. Zum Verschlüsseln einzelner Dateien gibt's den Befehl «Security». Doch Vorsicht: Entschlüsseln lassen sie sich nur auf Rechnern, auf denen ebenfalls Filerfrog installiert ist.