Wetterinfos sind gefragt

Foto: Christian Charisius / Archiv – DPA

Berlin – Jeden Tag fragen mindestens eine Million Menschen in Deutschland im Internet, wie das Wetter wird. Allein Google registriert monatlich 45,5 Millionen Suchabfragen zum Begriff Wetter.

Seit Mittwoch zeigt der Trend wieder nach oben: Alle wollen wissen, ob das schöne Sommerwetter auch am Wochenende noch hält oder ob die Freizeitpläne ins Wasser fallen. Google Insights hält als häufigste Anfragekombination zusammen mit Wetter "14 Tage" fest – da geht's wohl dem ein oder anderen Nutzer auch um Urlaubsplanung.

«Jetzt ziehen die Nutzerzahlen wieder an, weil sich Schauer und Gewitter ankündigen», sagt der Geschäftsführer von Donnerwetter.de, Michael Klein. «Es schwankt manchmal extrem. Bei Unwettern haben wir die drei- bis fünffache Zahl von Zugriffen.» Am Freitag etwa drohten Unwetter.

Im Sommer werde der Dienst mehr genutzt als im Winter, das hänge wohl mit dem Freizeitverhalten zusammen, sagt Klein. Bei wetter.com gibt es ähnliche Erfahrungen. «Generell ist der Traffic-Verlauf kein linearer, sondern eher ein saisonaler Verlauf», erklärt Colja Grünewald vom Betreiber des Dienstes, der ProSiebenSat1 Media AG. «Vor allem in den Sommermonaten verzeichnet wetter.com traditionell seine stärksten Traffic-Werte.» Dies habe sich auch in diesem Monat wieder bestätigt.

Zunehmend gehen Wetterdienste auch dazu über, ihre Information selbst in die Netzwerke zu tragen. So hat etwa Jörg Kachelmann mit seinem Dienst meteomedia in der Nacht zum Freitag die (erstaunlichen) Mitternachtstemperaturen in zahlreichen deutschen Orten auf Facebook und Twitter verbreitet. Beispielsweise in Mainz auf dem Lerchenberg waren es 24 Grad. ebenso in Koblenz. Auch Wetterkontor aus Ingelheim, hält so auf dem Laufenden: Am Freitagmittag etwa gab es einen Tweet, dass die 30-Grad-Marke inzwischen an vielen Orten durchbrochen ist. Sogar in Nürburg in der Eifel lag der Wert bei knapp unter 30 Grad.

