Verkauf von Mobilcomputern zieht kräftig an

Berlin

Die Computerbranche erwartet in diesem Jahr einen Nachfrageschub bei kleinen, mobilen Geräten. Der Verkauf von Notebooks, Netbooks und Tablet-PCs in Deutschland werde um 11 Prozent auf 9,7 Millionen Stück steigen, prognostizierte der Branchenverband Bitkom am Mittwoch.