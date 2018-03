Usain Bolt stellt auch bei Twitter einen neuen Rekord auf

Aus unserem Archiv

New York

Sprintkönig Usain Bolt aus Jamaika ist auch im Internetdienst Twitter die Nummer eins: Mit mehr als 80 000 Erwähnungen in der Minute zu seinem Sieg im 200-Meter-Lauf stellte er einen neuen Rekord für die Olympischen Spiele auf, wie Twitter am Donnerstag (Ortszeit) in San Francisco mitteilte.