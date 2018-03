T-Shirt für Musikfans soll Handy aufladen

Ekstatische Tänze zu dröhnenden Bässen – und dabei gleich das Handy aufladen. Das soll nach Angaben des britischen Mobilfunkanbieters Orange ein neu entwickeltes T-Shirt möglich machen.

Zu Europas größtem Festival soll die Technik ihre Feuertaufe bestehen: Am Mittwoch beginnt das Glastonbury-Festival. Auf dem britischen Rockfestival werden unter anderem U2, Coldplay, Beyoncé und die Queens of the Stone Age die T-Shirts und wohl wieder mehr als 150.000 Fans beschallen.

Auf den T-Shirts soll eine etwa DIN-A4 große Spezialmembran über dem Bauch Schalldruck in elektrischen Strom verwandeln, erklärten die Entwickler von Orange. Der wird in einer Batterie gespeichert und könne mit einem Ladekabel übertragen werden. Orange demonstriert das in einem Video:

Mit Hilfe der sogenannten piezoelektrischen Membran könnten bei einem Schalldruck von 80 Dezibel – etwa der Lärmpegel auf einer viel befahrenen Straße – rund sechs Watt Strom erzeugt werden, heißt es in der Mitteilung. Genug, um ein Handy aufzuladen. Je lauter die Umgebung, desto mehr Strom werde produziert.