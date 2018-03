Top-Ten der Game-Apps: Alte Sünden und dunkle Räume

In dieser Woche wollen die iOS-Gamer Abenteuer erleben und Geheimnisse lösen. Besonders angesagt sind auch scharfe Wurfmesser.

Sehr erfolgreich in den Game-Charts: «The Room: Old Sins».

Berlin (dpa-infocom) – Ob unterwegs oder auf dem Sofa: Ein Rätselspiel hat es iPad-Nutzern in dieser Woche angetan. Es taucht in gleich vier Versionen in den Charts auf.

Dies können sie zum Beispiel mit „The Room: Old Sins“ (5,49 Euro). Bei diesem packenden Rätselspiel um ein verlassenes Haus und seine verschwundenen Bewohner begibt sich der Spieler auf die Jagd nach einem kostbaren Artefakt. Um das Rätsel zu lösen, muss er in verschiedenen Räumen skurrile Gegenstände erforschen und bedienen und mysteriösen Hinweisen folgen. Dabei birgt jedes Zimmer sein eigenes Geheimnis. „The Room: Old Sins“ landet auf Platz drei der meistgekauften iPhone-Games.

Bei den kostenpflichtigen Apps für das iPad belegt „The Room: Old Sins“ sogar die Spitzenposition. Dabei ist die Abenteuer-Spieleserie in dieser Woche so beliebt, dass auch alle drei Vorgängerversionen des Spiels den Sprung in die Top-Ten der meistgekauften iPad-Games schaffen.

Auf dem ersten Platz der meistgeladenen iPhone-Games wird es messerscharf und gefährlich. Hier landet das Highscore-Spiel „Knife Hit“ – eine rasante Wurf-Challenge. Dabei geht es darum, rotierende Holzräder mit Messern zu treffen und zu zerschneiden. Getroffene Obststücke auf den Drehscheiben bringen dem Spieler dabei Extrapunkte – verschiedene Drehgeschwindigkeiten sorgen für Abwechslung.

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 4 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 5 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 6 Game Dev Tycoon Greenheart Games Pty. Ltd. 5,49 7 Doodle Jump Lima Sky 0,49 8 PAKO 2 Tree Men Games 2,29 9 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 10 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Knife Hit Ketchapp kostenlos 2 Splashy! Voodoo kostenlos 3 Pixel Art – Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos 4 Infinite Golf Voodoo kostenlos 5 1LINE one-stroke puzzle game Sentaro Gamekawa kostenlos 6 Lauf, Würstchen, lauf! Crazy Labs kostenlos 7 Flip Master Miniclip.com kostenlos 8 Snake VS Block Voodoo kostenlos 9 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 10 Dune! Voodoo kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 2 Minecraft Mojang 7,99 3 The Room Fireproof Games 1,09 4 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49 5 The Room Two Fireproof Games 2,29 6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 7 The Room Three Fireproof Games 4,99 8 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 10 Game Dev Tycoon Greenheart Games Pty. Ltd. 5,49

