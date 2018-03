Studie: Vielen Firmen fehlt Internet-Strategie

Viele deutsche Firmen unterschätzen die Bedeutung des Internets für ihr Geschäft – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Marktforschungsinstituts Allensbach, über die die «Welt am Sonntag» berichtet.

«Weite Teile der Unternehmen haben noch nicht die Tragweite realisiert», sagte Allensbach-Chefin Renate Köcher. Der Studie zufolge nutzen zwei Drittel der Bevölkerung das Internet, um sich über Produkte und Dienstleistungen zu informieren, vor allem durch Preisvergleiche, Testberichte, Bewertungen und Kommentare.

Zwei von drei Internetnutzern rufen Preisvergleich-Dienste auf, um online die günstigsten Angebote etwa für Handys, Fernseher oder Wäschetrockner zu finden. Immerhin noch 62 Prozent der Onliner lesen demnach Online-Testberichte, und jeder zweite Onliner studiert vor dem Kauf Bewertungen und Kommentare anderer Internetnutzer.

«Das Internet führt damit gleichsam zu einer Demokratisierung der Meinungsbildungsprozesse über Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen», heißt es in der Auswertung der Umfrage. Firmen müssten künftig weitaus mehr die Meinungsbildungsprozesse bei den Verbrauchern mit einbeziehen und könnten solche Strömungen weitaus früher analysieren und darauf reagieren. An der Befragung nahmen knapp 2000 Personen teil, Auftraggeber war ist indische Dienstleistungsunternehmen Infosys.

Demnach kommt Unternehmens-Websites eine große Bedeutung zu: Für 91 Prozent der Befragten ist die Firmen-Seite der erste Anlaufpunkt für Informationen. Fast jeder dritte Onliner sucht Informationen über Firmen in Lexika wie Wikipedia. Mehr als ein Viertel der Internetnutzer greift dabei auf die Webseiten von Zeitungen und anderen Medien zu. Knapp 20 Prozent besuchen die Unternehmensprofile in sozialen Netzwerken.

Dort täten sich Unternehmen schwer, «weil die Spielregeln dort andere sind», sagte Franz-Josef Schürmann, der Deutschland-Chef von Infosys, der «Welt am Sonntag». Allein schon die Sprache sei ungewohnt. Viele Unternehmen seien noch in einer Phase, in der sie nach der richtigen Strategie suchten. Risiken im Internet frühzeitig zu erkennen, werde zunehmend wichtiger.

Der Erfolg eines Produkts hängt laut der Studie zunehmend an Online-Bewertungen. Besonders wichtig sind demnach solche Bewertungen der Untersuchung zufolge für die Tourismusbranche, gefolgt von Telekommunikationsprodukten, Unterhaltungselektronik, Kameras, Computern und Zubehör, Haushaltsgeräten, Autos und Software.