Smartphones bescheren Samsung erneut Rekordgewinn

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung hat dank des Smartphone-Booms erneut ein Rekordergebnis eingefahren.

Samsung profitiert von der starken Nachfrage nach Smartphones der Galaxy-Reihe.

Foto: EPA/YONHAP SOUTH KOREA / Archiv – DPA

Im zweiten Quartal 2012 stieg der Überschuss im Jahresvergleich um 48 Prozent auf 5,2 Billionen Won (etwa 3,7 Milliarden Euro), wie der Weltmarktführer bei Handys, Speicherchips und Fernsehern am Freitag mitteilte. So viel verdiente Asiens größter Hersteller von Verbraucherelektronik noch nie in einem Vierteljahr.

Der operative Gewinn kletterte um 79 Prozent auf ein Allzeithoch von 6,7 Billionen Won. Beim Umsatz verbuchte Samsung einen Anstieg um 21 Prozent auf 47,6 Billionen Won. Der Konzern profitiert vor allem von der weiterhin starken Nachfrage nach Smartphones der Galaxy-Reihe. Nach Berechnungen von Marktforschern setzten die Südkoreaner im vergangenen Quartal mit schätzungsweise 52 Millionen Geräten doppelt so viele Smartphones wie der Hauptrivale Apple ab.

Die Stärke im Smartphone-Markt verdeckte erneut die Schwächen im Chip-Geschäft, das von niedrigen Preisen und Überkapazitäten belastet ist. Während sich der operative Gewinn im Bereich Displays erhöhte, fiel der Gewinn der Halbleitersparte im Jahresvergleich um 38 Prozent auf rund 1,1 Billionen Won.