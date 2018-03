Nintendo verkaufte 900 000 3DS-Geräte in Deutschland

Nintendo hat in Deutschland 900 000 Geräte seiner mobilen Spielekonsole 3DS verkauft. Das sagte der Deutschlandchef des japanischen Spiele-Spezialisten, Bernd Fakesch, dem Nachrichtenmagazin «Focus». Nintendo brachte mit dem 3DS dreidimensionale Bilder in seine mobilen Konsolen.

Seit dem Start des Nintendo 3DS im Frühjahr 2011 wurden weltweit rund 19 Millionen Geräte verkauft.

Foto: Everett Kennedy Brown – DPA

Seit dem Start im Frühjahr 2011 wurden weltweit rund 19 Millionen Geräte verkauft. Der Absatz kam allerdings vor allem nach einer deutlichen Preissenkung in Gang. Von dem mit einem größeren Bildschirm ausgestatteten neuen Modell 3DS XL seien in den ersten Tagen 20 000 Stück verkauft worden, sagte der Nintendo-Manager. Seit dem Start des Nintendo DS im Jahr 2005 seien damit über 9 Millionen Geräte der Familie in Deutschland verkauft worden.

Die stationäre Konsole Wii habe in Deutschland inzwischen eine installierte Basis von 5,2 Millionen Geräten erreicht. In diesem Jahr habe Nintendo bisher deutlich mehr als 200 000 Wii verkauft und peile bis Jahresende den Absatz von 500 000 Konsolen an, sagte Fakesch dem «Focus». Die Ende 2006 gestartete Wii war mit ihrer bewegungsempfindlichen Steuerung lange die erfolgreichste Konsole auf dem Markt, hat aber ihren Höhepunkt überschritten. Ende dieses Jahres soll der Nachfolger Wii U auf den Markt kommen.