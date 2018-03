Motorola belebt Razr-Marke

New York/Berlin (dpa) – Der Handyhersteller Motorola greift Apple mit einem neuen Spitzen-Smartphone an – und lässt dafür einen alten Namen auferstehen. Das Droid Razr hat einen Doppelkern-Prozessor und verbindet sich über den schnellen Mobilfunk-Standard LTE mit dem Internet.

Fussballspieler David Beckham machte 2008 Werbung für Motoralas Razr Klapphandys.

Foto: epa – DPA

Dies teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. Dank dieser Ausstattung lade das Android-Gerät Websites deutlich schneller als das neue iPhone 4S, betonte der Hersteller, den Google für 12,5 Milliarden Dollar kaufen will. Unter dem Namen Razr hatte Motorola vor einigen Jahren mit großem Erfolg Klapphandys auf den Markt gebracht.

Der US-Konzern verpasste danach jedoch zunächst den Trend zum mobilen Internet und geriet dadurch gegenüber dem iPhone von Apple ins Hintertreffen. Zuletzt setzte Motorola auf Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android.