Junge Tüftler wollen das «Betriebssystem Europas» verändern

Mehrere tausend junge Programmierer, Blogger und Erfinder aus 66 Ländern sind am Dienstag nach Berlin aufgebrochen, um sich über Technik, Forschung, Wirtschaft und Politik auszutauschen.

EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes werde persönlich anwesend sein, um mit den Teilnehmern Fragen der digitalen Zukunft zu diskutieren, sagte Veranstalter Paco Ragageles.

Vor Beginn dieser sechstägigen Campus-Party sagte der spanische Initiator Paco Ragageles, der Ausweg aus der Krise Europas führe nur über eine aktive Beteiligung an den demokratischen Prozessen. «Wir müssen das Betriebssystem Europas verändern», forderte Ragagales im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Zur Eröffnung der Veranstaltung auf dem ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof wurde am Abend Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler erwartet.

Den 10 000 erwarteten Teilnehmern geht es darum, «Europas Quellcode neu zu formulieren, um Europa zu einem besseren Ort zu machen» – so lautet ein Motto der diesjährigen Campus Party, die 1997 in Spanien begründet wurde und nun zum ersten Mal in Deutschland stattfindet.

In Vorträgen, Workshops und Wettbewerben geht es um 24 unterschiedliche Themen, von Astronomie über Apps, Biotechnik und freie Software bis zu Sicherheit, Social Media und Robotertechnik. Zu den Rednern gehören der Schriftsteller Paulo Coelho am Mittwoch sowie der Netzpionier Tim Berners-Lee, der am Samstag über Anfänge und Zukunft des World Wide Webs sprechen will.

Auch EU-Kommissarin Neelie Kroes will sich an die «Campuseros» wenden, wie sich die Teilnehmer nennen. In mehreren Hallen des ehemaligen Flughafens wurde eine Zeltstadt eingerichtet – die dicht aneinander gereihten blauen Iglu-Zelte sollen 5000 Teilnehmern Platz bieten. Für die Internet-Anbindung sorgen drei Mobilfunkantennen und ein eigenes Computernetz (LAN).