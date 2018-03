Groupon startet Kalenderdienst für kleine Unternehmen

Aus unserem Archiv

Berlin/New York (dpa) – Das Gutschein-Portal Groupon will sein Geschäft mit einem Kalenderdienst für kleine Unternehmen breiter aufstellen. Mit dem «Scheduler» (Planer) können Kunden Termine bei Dienstleistern rund um die Uhr online buchen, erklärte das Unternehmen am Dienstag in seinem Blog.