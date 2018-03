Google erweitert mobiles Bezahlsystem

Google baut sein Handy-Bezahlsystem zehn Monate nach dem Start massiv aus. Die neue Version des Google Wallet unterstütze alle Karten von Visa, Mastercard, American Express und Discover, kündigte der Internet-Konzern in einem Blogeintrag an.

Mit Google Wallet kann man den Einkauf an der Supermarkt-Kasse oder Tankstelle bargeldlos bezahlen.

Foto: Google/Archiv – DPA

Die Karteninformationen werden zudem künftig zentral auf Google-Servern statt im Mobiltelefon gespeichert. Mit dem Cloud-Ansatz kann das digitale Portemonnaie jetzt auch per Internet gesperrt werden. Der Google-Dienst wurde bislang nur in den USA eingeführt. In der ersten Version war Google Wallet lediglich auf wenigen Smartphone-Modellen bestimmter Mobilfunk-Anbieter verfügbar. Die Reichweite wurde dann schrittweise ausgebaut, inzwischen bekommen immer mehr Smartphones einen NFC-Funkchip für mobile Bezahlsysteme.