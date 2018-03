Geschäft bei IT-Dienstleister Bechtle zieht an

Aus unserem Archiv

Neckarsulm

Beim IT-Dienstleister Bechtle zieht das Geschäft nach einer massiven Flaute wieder an. Im vierten Quartal 2009 legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um 2,6 Prozent auf rund 415,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neckarsulm mitteilte.