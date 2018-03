Gerichtspapiere enthüllen iPhone-Prototypen

Ein achteckiges iPhone und ein iPad mit Standfuß: Zahlreiche Entwürfe von Apple sind mit Gerichtspapieren zum anstehenden Patentprozess gegen Samsung in Kalifornien erstmals in die Öffentlichkeit gelangt.

Ein Apple Store in Hong Kong, China.

Foto: Jerome Favre / Archiv – DPA

Es ist eine seltene Gelegenheit, dem für äußerste Geheimniskrämerei bekannten Konzern in den Entwicklungsprozess zu schauen. Vor dem am Montag beginnenden Prozess wurden zuletzt viele bisher von der Öffentlichkeit ferngehaltene Unterlagen offengelegt. Bereits vor einigen Tagen tauchten so Fotos von einem sehr früheren klobigen iPad-Prototypen auf.

Die Bilder, die das Blog «The Verge» am Freitag zusammengestellt hat, belegen, dass Apple zahlreiche verschiedene Design-Varianten ausprobiert hat. So waren einige iPhone- und iPad-Varianten dem einstigen iPod mini mit seinen abgerundeten Kanten nachempfunden. Die Fotos bestätigen auch, dass es iPhone-Entwürfe mit einem tropfenartigen Profil gab, die zur Unterseite dünner wurden. Abbildungen eines ähnlichen Prototypen waren im vergangenen Jahr im Netz aufgetaucht und für eine Fälschung gehalten worden.