Game-Charts: Selbst zum Computerspiele-Entwickler werden

Ob als kreativer Computerspiele-Entwickler die Geschichte des Gamings neu schreiben oder als ruchloser Auftragskiller Horden von Ganoven aufs Korn nehmen: Diese Woche ist ordentlich was los in den Spiele-Charts für iPhone und iPad.

Bei «Game Dev Tycoon» wird der Spieler zum Computerspiele-Entwickler und muss sich gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Foto: App-Store von Apple/dpa

Berlin (dpa-infocom) – Auf in die Winterferien: Schüler, aber auch Eltern können sich mit Spiele-Apps für diese Zeit rüsten. Ein Blick in die Charts reicht. Denn in der Gunst der iOS-Nutzer liegen Aufbauspiele, Puzzles und Ego-Shooter vorne.

Wer schon immer mal hinter die Kulissen der Computerspiele-Industrie schauen wollte, sollte einen Blick auf die Wirtschaftssimulation „Game Dev Tycoon“ (5,49 Euro) von Greenhearts Games Pty. Ltd. werfen: Als Unternehmer startet man in den 80er Jahren und muss sich mit möglichst kreativen Ideen auf dem Gaming-Markt behaupten.

Als Mann fürs Grobe muss man in „Hitman Sniper“ (49 Cent) von Square Enix aus dem Dunkeln heraus unter anderem heranschlurfende Zombie-Horden dezimieren – und das ohne Munition zu vergeuden.

Eine Fahrt im Zug oder Auto steht bevor? Für diese Zeit eignen sich Puzzle-Rätsel, wie „Puzzles – Puzzle-Spiel“ (kostenlos) von Easybrain. Es gibt Bilder für Anfänger und Experten – von neun bis 400 Puzzleteile.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 5 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 6 Game Dev Tycoon Greenheart Games Pty. Ltd. 5,49 7 The Firm Sunnyside Games 1,09 8 Doodle Jump Lima Sky 0,49 9 Thumper: Pocket Edition Drool LLC 5,49 10 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Knife Hit Ketchapp kostenlos 2 Splashy! Voodoo kostenlos 3 Finger Driver Ketchapp kostenlos 4 Dune! Voodoo kostenlos 5 Infinite Golf Voodoo kostenlos 6 Pixel Art – Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos 7 Lauf, Würstchen, lauf! Crazy Labs kostenlos 8 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 9 Kick the Buddy Chill Fleet kostenlos 10 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 2 Minecraft Mojang 7,99 3 The Room Fireproof Games 1,09 4 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49 5 The Room Two Fireproof Games 2,29 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 The Room Three Fireproof Games 4,99 8 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 9 Game Dev Tycoon Greenheart Games Pty. Ltd. 5,49 10 Returner 77 Fantastic, yes 4,49

Meistgeladene iPad-Games