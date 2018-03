Facebook-Aktie erreicht neues Tief

Aus unserem Archiv

New York

Sie fällt und fällt und fällt: Für das Soziale Netzwerk Facebook scheint es an der Börse derzeit kein Halten zu geben. Die Aktie verlor zum Handelsschluss in New York 3,82 Prozent auf 20,88 Dollar. Zwischenzeitig war sie bis auf 20,84 Dollar abgesackt.