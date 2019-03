Die konservative Parteienfamilie im Europaparlament EVP dringt auf eine baldige Abstimmung über die Reform des EU-Urheberrechts im Europaparlament.

„Wir wollen die Abstimmung so bald die Dienste des Parlaments bereit sind“, sagte ein Sprecher der Europäischen Volkspartei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Dabei gehe es vor allem ...