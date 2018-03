Bayer-Konzern von Computerhackern angegriffen

Leverkusen/Köln (dpa) – Der Bayer-Konzern ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Man habe Versuche festgestellt, die IT-Systeme des Unternehmens von außen zu stören, bestätigte ein Sprecher des Leverkusener Pharma- und Chemieunternehmens am Freitag.

Deshalb habe man das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt eingeschaltet. Die Störungen dauern dem Sprecher zufolge seit einer Woche an. «Geschäftskritische Prozesse sind bisher nicht betroffen», betonte er. «Unsere Computerexperten arbeiten rund um die Uhr daran, dass das so bleibt.» Zeitweise seien Länderseiten von Bayer in Italien und Indonesien aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen worden.