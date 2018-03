AT&T profitiert vom Boom des mobilen Internet

Der boomende Mobilfunk hat dem US-Telekomkonzern AT&T im wichtigen Weihnachtsquartal die Kasse gefüllt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnte das Unternehmen seinen Gewinn unterm Strich um mehr als ein Viertel auf 3,0 Milliarden Dollar steigern.

AT&T habe sich an die Spitze des Geschäfts mit mobilem Breitband gesetzt, sagte Konzernchef Randall Stephenson. Die Nachfrage sei weiter stark.

AT&T vertreibt in den USA exklusiv den Verkaufsschlager Apple iPhone. Bei diesen sogenannten Smartphones wird in der Regel ein monatlicher Pauschalbetrag für die Nutzung des Internet fällig; hinzu kommen die Gebühren für Gespräche und SMS. Das Geschäft ist damit äußerst lukrativ. Dagegen war das Festnetz-Geschäft rückläufig. Insgesamt blieb der Umsatz von Oktober bis Dezember nahezu stabil bei 30,9 Milliarden Dollar.

Im laufenden Jahr will AT&T Umsatz und Gewinn halten. Das Mobilfunk-Geschäft soll dabei die Rückgänge in anderen Sparten ausgleichen. Der Konzern plant mit milliardenschweren Investitionen in das Netz. Schärfster Konkurrent ist Verizon; ein drastischer Stellenabbau hatte den Rivalen zuletzt in die Verlustzone gedrückt.