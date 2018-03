Apple-Chef schlägt 75 Millionen Dollar aus

Aus unserem Archiv

Cupertino

Apple-Chef Tim Cook verzichtet auf 75 Millionen Dollar (57 Mio Euro) an Dividenden, die ihm in den kommenden Jahren zustünden. «Auf Herrn Cooks eigenen Wunsch hin» sei er von den Zahlungen ausgenommen worden, erklärte Apple am späten Donnerstag (Ortszeit) in einer Börsenmitteilung.