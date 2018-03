Telefonhörer und Taschenlampen: Neues aus der Technik-Welt

Aus neu mach alt: Das scheint das Motto einiger Technikneuheiten zu sein. Für einige Tablets werden spezielle Mäuse gebaut. Und manch ein Smartphone-Besitzer telefoniert jetzt tatsächlich wieder mit einem Telefonhörer. Hier eine Übersicht.

Zum Tanzen und Telefonieren: Der BH01i kombiniert Telefonhörer und Lautsprecherbox.

Foto: Swissvoice – DPA

Sculpt und Wedge: Neues Microsoft-Zubehör für unterwegs

Farbtupfer: Für das tragbare Radio GoLondon gibt es verschiedene austauschbare Hüllen.

Foto: Sonoro Audio – DPA

Microsofts neue Mäuse und Tastaturen sind speziell für Tablets und Notebooks gebaut. Die Tastatur der Serie Wedge hat einen abnehmbaren Deckel, der sich als Ständer für ein Tablet verwenden lässt. Der Preis dafür liegt bei 80 Euro. Die dazugehörige, 10 Euro günstigere Maus bietet eine berührungsempfindliche Oberfläche mit Vier-Wege-Scrolling. Beide Geräte wurden speziell für Windows 8 entwickelt, arbeiten dank Bluetooth aber auch mit Android oder iOS zusammen. Die Sculpt-Serie verwendet ebenfalls Bluetooth, ist mit dem geschwungenen Keyboard und der Maus mit Touch-Sensor für jeweils 50 Euro aber eher für die Arbeit am Notebook gedacht. Drei der vier neuen Geräte sollen Mitte August in den Handel kommen, das Sculpt Mobile Keyboard folgt am 17. Oktober.

Klein und handlich: Die Videokamera TopActionDV von Braun wiegt nur 70 Gramm.

Foto: Braun – DPA

Altmodischer Telefonhörer für moderne Smartphones

Eigenwillige Form: Dieses Wedge genannte Gerät ist eine Maus für Tablet-Computer.

Foto: Microsoft – DPA

Mit dem Swissvoice BH01u bekommen Smartphone- und Handybesitzer einen altmodischen Telefonhörer für ungestörte und bequeme Telefonate. Der Hörer verbindet sich per Bluetooth mit dem Mobiltelefon. Weil in dem Gehäuse auch ein Lautsprecher steckt, lässt sich das Gerät theoretisch auch als Freisprecheinrichtung oder kabelloser Lautsprecher einsetzen. Noch einfacher geht das mit der Variante BH01i, die an der Ladestation nicht nur einen USB-Anschluss, sondern auch ein Dock für iPhone und iPod hat. Beide Geräte stehen ab sofort für 130 und 150 Euro im Handel.

Lautsprecherleiste statt Boxensammlung: Sonys Soundbar HT-CD260.

Foto: Sony – DPA

Denon-Anlage bringt Netzwerkplayer mit

Denon hat den Nachfolger seiner Anlage D-F107 vorgestellt. Das System D-F109 bringt erstmals auch einen Netzwerkplayer-Baustein mit. Dieser unterstützt die Standards DLNA und Airplay zum Streamen von Smartphone, PC oder Netzwerkfestplatte und spielt neben WMA und MP3 auch Lossless-Formate wie FLAC ab. Weitere Abspielmöglichkeiten gibt es mit dem USB-Anschluss für externe Geräte und dem eingebauten Internetradio. Das gesamte System kostet inklusive Receiver, CD-Player und zwei Boxen 998 Euro, für 399 Euro ist der Netzwerkplayer unter dem Namen DNP-F109 auch separat erhältlich. Geplanter Verkaufsstart ist im September.

Mini-Flatrate für Handy und Smartphone

Das Unternehmen B2C bietet unter seiner Marke Discoplus eine Handy-Flatrate für 1,95 Euro im Monat an. Zielgruppe sind Smartphonebesitzer, die nur wenig surfen und telefonieren: Für den Monatspreis bekommen sie 10 Gesprächsminuten, 10 Frei-SMS und eine Flatrate mit einem Volumen von 50 Megabyte. Weitere Gesprächsminuten oder SMS gibt es für jeweils 7,5 Cent. Für 9,95 Euro im Monat können Kunden zudem eine Festnetz-Flatrate buchen. Als Netzanbieter stehen O2 oder Vodafone zur Auswahl, eine SMS-Flatrate für 12,95 gibt es nur im O2-Netz. Interessenten müssen außerdem 9,95 Euro Startgebühr einplanen. Erhältlich ist der Tarif Discoplus All-in 10 unter www.discoplus.de.

GoLondon: Neues Digitalradio für unterwegs

Die Firma Sonoro Audio bringt ihr portables Radio CuboGo als GoLondon neu auf den Markt. Im Gegensatz zum Vorgänger empfängt das Gerät jetzt auch das Digitalradio DAB+. Der eingebaute Akku bietet nach Herstellerangaben Leistung für etwa zwölf Stunden, über den AUX-Eingang lassen sich Smartphones oder MP3-Player anschließen. Das in schwarz oder weiß erhältliche Gehäuse schützt die Elektronik vor Spritzwasser. Das GoLondon ist ab sofort für 149 Euro erhältlich, das ältere CuboGo ohne Digitalempfang gibt es für 99 Euro.

Neue Soundbar von Sony mit Bluetooth

Sony verspricht mit seiner neuen Soundbar HT-CT260 Kinosound ohne zahllose Lautsprecher. Die Leiste hat zwei Lautsprecher mit insgesamt 300 Watt Leistung, dazu kommt ein kabellos verbundener Subwoofer. An den AV-Receiver wird das Gerät wie üblich per Kabel angeschlossen, über den eingebauten Bluetooth-Empfänger kann sie aber auch Musik von Notebook oder Smartphone wiedergeben. Ab September soll die HT-CT260 für 299 Euro im Laden stehen.

Camcorder im Taschenlampen-Look

Braun hat seine neue Videokamera TopActionDV vorgestellt, die äußerlich eher einer Taschenlampe ähnelt. Das 70 Gramm schwere Gerät steckt in einem robusten Gehäuse aus Aluminium, das unter anderem Temperaturen bis 260 Grad Celsius aushalten soll. Damit aufgenommene Videos haben eine Auflösung von 1280 mal 720 Pixeln (720p), eine Wiederholrate von 30 Bildern pro Sekunde und sind nach Herstellerangaben maximal 2,5 Stunden lang – Danach gibt der eingebaute Akku den Geist auf. Noch im August soll die TopActionDV für 129 Euro in den Handel kommen.

Chrome 21 unterstützt Gamepads und hohe Auflösungen

Chrome unterstützt in seiner neuen Version 21 auch Displays mit hohen Auflösungen wie 2880 mal 1800 Pixel. Außerdem kann der von Google entwickelte Browser jetzt auf Webcam und Mikrofon am Rechner zugreifen und versteht Befehle vom Gamepad. Nützlich ist das vor allem für App-Entwickler, die damit jetzt zum Beispiel Chatsoftware direkt in den Browser integrieren oder bessere Steuerung für Spiele anbieten können. Außerdem wurden mehrere Sicherheitslücken geschlossen. Nutzer müssen die neue Version nicht extra herunterladen, Chrome aktualisiert sich in der Regel automatisch.