Surfen via UMTS wird immer verbreiteter

Der Übertragungsweg des Internets über Mobilfunk (UMTS) breitet sich in Deutschland weiter aus. Die Nachfolgetechnik LTE steht schon in den Startlöchern.

Auf dem platten Land, in den Bergen oder auf Kirchdächern – Mobilfunkmasten mehren sich in Deutschland. Jeder Dritte geht per UMTS ins Netz.

Foto: Jan Woitas – DPA

Immer mehr Menschen in Deutschland nutzen das Internet per UMTS. So waren Ende 2011 mehr als ein Drittel aller Einwohner (28,6 Millionen) auf diese Weise online – das sind 7,4 Millionen oder 35 Prozent mehr als Ende 2010. Darauf weist der IT-Branchenverband Bitkom hin. Er beruft sich auf Daten der Bundesnetzagentur. Noch stärker als die Zahl der Nutzer ist das mobil übertragene Datenvolumen angestiegen – um 42 Prozent auf rund 93 Millionen Gigabyte.

Die deutschen UMTS-Netze ermöglichen den Angaben zufolge Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Megabit in der Sekunde (Mbit/s), in der Praxis seien aber 2 bis 7 Mbit/s typisch. Die UMTS-Nachfolgetechnologie LTE liefert derzeit meist Geschwindigkeiten zwischen 5 bis 20 Mbit/s. Theoretisch möglich sind bis zu 50 Mbit/s.