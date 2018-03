Neue Technik: Raumklang und 3D-Bilder

In-ear-Kopfhörer mit Headset von Klipsch

Nettetal (dpa/tmn) – Einen auf iPhone und iPod abgestimmten High-end-Kopfhörer mit Headset bringt Klipsch heraus. Der «Image X10i» ist ein In-ear-Hörer, und das Mikro und die Knöpfe zum Bedienen des Headsets befinden sich dort, wo die beiden Kabel zusammenlaufen. Laut dem Herstellers muss der Nutzer nicht aus einem bestimmten Winkel ins Mikro sprechen, um die Sprachsteuerungsfunktion des iPod zu nutzen oder beim Telefonieren mit dem iPhone von seinem Gegenüber verstanden zu werden. Der Hörer ist inklusive Ohrstöpseln in fünf Größen von Februar an zum Preis von knapp 250 Euro erhältlich.

Bildschirm mit 3D-Technologie für Spieler und Filmfans

Ahrensburg (dpa/tmn) – Speziell für die räumliche Wiedergabe von Filmen und Spielen soll sich ein neuer Bildschirm von Acer eignen. Der 23,6 Zoll große GD245HQ arbeitet mit der Technologie 3D Vision von Nvidia und wird mit einer speziellen Brille ausgeliefert, so der Anbieter. Die Bilder werden in Full-HD-Auflösung und bei einem Kontrastverhältnis von 80 000:1 dargestellt. Der Bildschirm wird von Februar an erhältlich sein und knapp 400 Euro kosten.

Neues Netbook von Asus

Ratingen (dpa/tmn) – Von Asus gibt es ein neues Netbook. Der Eee PC 1201T arbeitet mit einem AMD-Prozessor vom Typ Neo MV-40 und mit 2 Gigabyte (GB) RAM, was ihn nach Angaben des Herstellers zum schnellsten Netbook von Asus macht. Zur Ausstattung zählen unter anderem auch eine 250 GB große Festplatte, WLAN, eine Webcam und ein 12,1- Zoll-Display mit 1366 x 768 Bildpunkten Auflösung. Das Gerät kostet 399 Euro.

Netzwerkspeicher mit 1 Terabyte von Verbatim

Eschborn (dpa/tmn) – Einen neuen Netzwerkspeicher (NAS) mit schnellem Gigabit-LAN-Anschluss gibt es jetzt von Verbatim. Die «Gigabit NAS Festplatte» ist mit Kapazitäten von 500 Gigabyte (GB) und 1 Terabyte (TB) erhältlich. Das Gerät besitzt zudem zwei USB 2.0-Anschlüsse, über die sich zum Beispiel ein Drucker ins Netzwerk einbinden lässt. Eine Media-Server-Funktion ist ebenfalls integriert, so dass der Speicher zum Beispiel Musik zum Abspielen bereitstellen kann. Die Preise betragen 139 Euro für die 500-GB-Variante und 159 Euro für das 1-TB-Gerät.