Mobil und kabellos: Neues aus der Technikwelt

Berlin/Hamburg (dpa/tmn) – Für den mobilen Spaß haben die Hersteller einige Neuheiten im Angebot – von DVB-T-Empfängern für Android-Geräte bis hin zum mobilen Bezahlsystem. Außerdem gibt es eine neue Kamera für Einsteiger und eine besonders robuste Spiegelreflex.

Alter Bekannter mit neuem Betriebssystem: Das Galaxy Tab 2 von Samsung – hier die 7-Zoll-Variante – hat Android 4.0 an Bord.

Foto: Samsung – DPA

Galaxy Tab mit Android 4.0

Streamender Tieftöner: Mit dem SUB hat Hersteller Sonos jetzt auch einen Subwoofer im Sortiment, der Musik aus WLAN-Heimnetzwerk und Internet wiedergibt.

Foto: Sonos – DPA

Samsung bringt seine Tablets der Galaxy-Serie leicht überarbeitet als Tab 2 auf den Markt. Neu ist vor allem das Betriebssystem: Die Geräte laufen jetzt mit Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Sowohl die 10- als auch die 7-Zoll-Variante sind mit einem ein Gigahertz schnellen Dual-Core-Prozessor und einer Kamera mit 3,2 Megapixeln an der Rückseite ausgestattet. Das Tab 2 7.0 bietet eine Bildschirmauflösung von 1024 mal 600 Pixeln und ist je nach Speichergröße und Ausstattung ab 459 Euro erhältlich. Das Tab 2 10.1 hat ein Display mit 1280 mal 800 Pixeln und kostet mindestens 489 Euro. In Onlineshops und Fachgeschäften sind beide Tablets zurzeit aber zu deutlich günstigeren Preisen erhältlich.

Klein und leicht: Das Gehäuse der Systemkamera NEX-F3 wiegt nur rund 300 Gramm.

Foto: Sony – DPA

DVB-T-Empfänger für Android-Geräte

Hart im Nehmen: Die K-30 von Pentax ist mit ihrem abgedichteten Gehäuse und den Gummigriffen auch für Abenteuerurlauber geeignet.

Foto: Pentax – DPA

Tablets oder Smartphones mit Android-Betriebssystem können mit einem neuen DVB-T-Empfänger von Elecom zum mobilen Fernseher aufgerüstet werden. Das kleine Kästchen namens 12123 verfügt über eine eingebaute Antenne zum Ausziehen und kann via USB- oder Micro-USB an die Geräte angeschlossen werden. Allerdings muss der USB eine sogenannte Host-Funktion besitzen. Das erfüllen die meisten Tablets, aber erst wenige Smartphones. Eine zusätzliche Stromversorgung benötigt der Empfänger nicht. Die zugehörige TV-App, über die sich auch Sendungen aufnehmen lassen, kann über den Google Play Store heruntergeladen werden. Für 100 Euro ist der Empfänger ab sofort erhältlich.

Mobiles Bezahlsystem für Smartphones

Die Firma Streetpay bringt ein System für mobiles bargeldloses Bezahlen nach Deutschland. Wichtigster Bestandteil ist ein Kartenleser, der am Kopfhörereingang eines Smartphones eingesteckt wird und den Magnetstreifen gängiger EC- und Kreditkarten auslesen kann. Die Abwicklung des Zahlvorgangs läuft über eine App für Android- und iOS-Geräte, Versionen für Windows und Blackberry sind ebenfalls geplant. Das System ist vor allem für Selbstständige interessant, die kein Kassenterminal für Kartenzahlungen anschaffen wollen. Streetpay berechnet für jeden Zahlvorgang eine Gebühr von 19 Cent, hinzu kommen 2,75 Prozent des Rechnungsbetrags. Monatsgebühren gibt es keine. Der Kartenleser kostet einmalig 15 Euro. Streetpay soll ab Mitte Juni verfügbar sein.

Immer mehr Handy-Flatrates für 20 Euro

Neben verschiedenen Drillisch-Töchtern bietet nun auch die Freenet-Tochter Klarmobil eine 20-Euro-Flatrate für Gespräche in nationale Netze sowie mobiles Internet im O2-Netz an. In den Angeboten ist 500 Megabyte ungedrosseltes Datenvolumen enthalten. Beim Tarif für 20 Euro bindet man sich aber zwei Jahre an den jeweiligen Anbieter. Wer monatlich kündigen können will, zahlt 5 Euro mehr. Den Reigen der 20-Euro-Flatrates hatte E-Plus mit der neuen Marke Yourfone.de eröffnet. Inzwischen gibt es die Angebote aber auch bei Simyo und Blau.de, die ebenfalls im E-Plus-Netz funken.

Neue System- und SLR-Kamera von Sony

Mit zwei neuen Kameramodellen will Sony die Einsteiger unter den Hobbyfotografen ansprechen. Die Systemkamera NEX-F3 ist die Nachfolgerin der NEX-C3. Bei der SLT-A37 handelt es sich um ein Spiegelreflexkamera mit teildurchlässigem Spiegel, schnellem Autofokus und einem frei schwenkbaren 2,7-Zoll-Display. Beide Modelle sind mit demselben 16,1-Megapixel-Sensor im APS-C-Format bestückt und können Full-HD-Videos im AVHCD-Format aufnehmen – entweder mit 50 Halb- (50i) oder 25 Vollbildern (25p) pro Sekunde. Automatikfunktionen für die Gesichtserkennung, angenehme Bildproportionen (Goldener Schnitt) oder Porträts sollen Anfängern helfen. Das Gehäuse der Spiegelreflexkamera ist für 500 Euro zu haben. Die Systemkamera gibt es nur zusammen mit einem Objektiv. Die günstigste Kombination mit dem SEL-1855 (18-55 mm/f3.5-5.6) kostet 600 Euro. Beide Kameras kommen im Juni in den Handel.

Robuste Spiegelreflexkamera von Pentax

Staub, Sand und Minustemperaturen sollen der neuen Spiegelreflexkamera von Pentax nichts ausmachen. Die K-30 steckt in einem robusten, rund 590 Gramm schweren Gehäuse, dessen 81 Dichtungen unter anderem auch das Eindringen von Wasser verhindern sollen. Dank des KAF-Bajonetts kann die Kamera theoretisch auch mit diversen älteren Pentax-Objektiven verwendet werden. Der Bildsensor der K-30 löst mit 16 Megapixeln auf, außerdem hat die Kamera einen Bildstabilisator sowie einen neuen Autofokus, der beim Scharfstellen mehr Rücksicht auf die Lichtverhältnisse nehmen soll. Die Spiegelreflex ist ab Juli in Schwarz, Weiß und Blau für 749 Euro im Handel erhältlich.

Kabelloser Streaming-Subwoofer von Sonos

Sonos erweitert seine Palette kabelloser Musikanlagen um einen Subwoofer. Der Sonos SUB verfügt über zwei digitale Verstärker und zwei Lautsprecher. Der Subwoofer ist mit anderen Streaming-Komponenten des Herstellers wie den Geräten Play:3 und Play:5 kompatibel – Voraussetzung ist allerdings, dass sie über einen eigenen Verstärker verfügen. Die Steuerung läuft wie gewohnt über die Sonos-Apps für Android- und iOS-Geräte und PC. Für den Betrieb ist ein WLAN-Netzwerk erforderlich. Das Gehäuse ist rund 38 Zentimeter breit und 40 Zentimeter hoch. Geplanter Verkaufsstart ist am 19. Juni, die Preise starten bei 599 Euro.