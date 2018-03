Megapixel und Megazoom: Neue Kameras und mehr

46 Megapixel, 20-facher Zoom, wasserdichtes Gehäuse: Mit diesem Eigenschaften wollen die Kamerahersteller punkten. Ein Streaming-Lautsprecher punktet dagegen mit seinem ausgefallenen Design.

Macht große Bilder, aber nur kleine Videos: die Sigma-Kamera DP2 Merill.

Foto: Sigma – DPA

Kompaktkamera von Sigma hat 46 Megapixel

Optisch angelehnt an die Natur: Denons neue Dockingstationen der Cocoon-Reihe.

Foto: Denon – DPA

Die Firma Sigma hat einen Bildsensor mit 46 Megapixeln im Gehäuse einer Kompaktkamera untergebracht. Die DP2 Merrill wiegt rund 330 Gramm, ist etwa sechs Zentimeter dick und mit einem Weitwinkelobjektiv (2,8/30 mm) ausgestattet. Im RAW-Format aufgenommene Bilder haben mit dem Sensor eine Auflösung von 4704 mal 3136 Pixeln und sind etwa 45 Megabyte groß. Videos nimmt die Kamera dagegen nur in VGA-Auflösung (640 mal 480 Pixel) auf. Die DP2 Merill ist ab sofort für 1099 Euro im Handel erhältlich.

Für Nahaufnahmen aus der Ferne: Die F800EXR von Fujifilm hat einen 20-fachen analogen Zoom.

Foto: Fujifilm – DPA

Kurvige Dockingstation mit Airplay

Fröhliche Farben für den Urlaub: Die Aquapix W1024 ist strandkompatibel.

Foto: Easypix – DPA

Denon will diesen Sommer zwei neue Dockingstationen für iPhone und iPod auf den Markt bringen. Die Cocoon genannten Geräte können Musik nicht nur über den Dock-Anschluss empfangen. Dank Airplay und DLNA gelangen Inhalte auch drahtlos per WLAN zu den Stationen mit Zwei-Wege-Lautsprechersystem; auch der Empfang von Internetradios ist möglich. Die Variante Cocoon Home ist in Weiß und Schwarz erhältlich, die kleinere Cocoon Portable gibt es dagegen nur in Schwarz. Sie ist mit Tragegriff, aufladbarem Akku und Gehäuse mit Spritzwasserschutz eher für den Einsatz unterwegs gedacht. Beide Geräte sollen jeweils 599 Euro kosten.

Neue Fujifilm-Kamera hat 20-fachen Zoom

Fujifilm hat eine neue Superzoom-Kamera mit 16-Megapixel-Sensor vorgestellt. Sie trägt den Namen F800EXR und hat einen 20-fachen analogen Zoom, der Brennweiten von 25 bis 500 Millimeter abdeckt. Zudem verspricht der Hersteller einen sogenannten intelligenten Digitalzoom, der die Vergrößerung bei akzeptabler Bildqualität noch einmal verdoppeln soll. Ein mechanischer Bildstabilisator unterdrückt dabei störende Wackler. Die F800EXR kommt im August in Schwarz, Rot und Weiß für 329 Euro in den Handel.

Streaming-Lautsprecher in Lampenschirmform

Lampenschirm oder Lautsprecher? Flüchtige Beobachter könnten bei drei neuen Streaming-Boxen von Sony ins Grübeln kommen. Hinter den ungewöhnlichen Formen verbergen sich die kabellosen Lautsprecher SA-NS310, -NS410 und -NS510. Alle drei Geräte bringen einen WLAN-Adapter mit, der dank DLNA-Standard Musik von PCs oder Netzwerkfestplatte empfangen kann. Zur besseren Zusammenarbeit mit Apple-Geräten unterstützen die Boxen außerdem den Standard Airplay. Das Spitzenmodell SA-NS510 mit integriertem Akku kommt noch diesen Monat für 349 Euro in den Handel, die 100 und 200 Euro günstigeren Modelle SA-NS310 und -N410 sollen im September folgen.

Kompaktkamera von Easypix für Strand und Meer

Kamerahersteller Easypix hat die Aquapix W1024 Splash vorgestellt. Die Kompaktkamera hat ein wasserdichtes Gehäuse, das neben Feuchtigkeit auch Sand und Schmutz fernhält und sie außerdem vor Stößen und Stürzen schützt. Tauchgänge sind damit bis in eine Tiefe von drei Metern möglich. Technisch bringt die Kamera einen 10 Megapixel großen Sensor und vierfachen Digitalzoom mit, analoge Bildvergrößerung ist nicht möglich. Die Aquapix W1024 Splash steht ab sofort für 70 Euro im Handel.

Adapter von Lindy für kabelloses HDMI

Die WHDI Extrender der Firma Lindy können HDMI Signale auch ohne Kabel übertragen. Hochauflösende Videosignale überbrücken damit auf der 5-Gigahertz-Funkfrequenz Distanzen von bis zu 30 Metern. Allerdings unterstützen die Geräte nur den Standard HDMI 1.3b – dreidimensionale Bilder in Full HD gibt es aber zum Beispiel erst mit HDMI 1.4. Das Gerätepaar aus Transmitter und Receiver ist ab sofort für etwa 220 Euro im Handel erhältlich.