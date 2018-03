Lesen, fernsehen, telefonieren: Neue Technik und Tarife

Schneller, bequemer, stylischer: Ein neuer Sony E-Book-Reader soll das Leben für Leseratten bunter machen. AEG will mit einem Designertelefon überzeugen. Diese und weitere Neuheiten gibt es hier in den Technik-Splittern.

Schneller, benutzerfreundlicher und billiger : Der E-Book-Reader PRS-T2 von Sony.

Foto: Sony – DPA

Designertelefon: Der Hörer des Eclipse 10 von AEG verbirgt sich in der oberen Hälfte dieses Rings.

Foto: AEG – DPA

Sony überarbeitet E-Book-Reader

Doppeldock: An die Bayan 7 lassen sich gleich zwei Apple-Geräte anschließen.

Foto: Bayan Audio – DPA

Nach PRS-T1 kommt PRS-T2: Sony hat seinen E-Book-Reader überarbeitet. Mit dem neuen Modell soll das Umblättern deutlich schneller gehen. Bei einer halben Stunde Lesezeit täglich soll der Akku zwei Monate lang durchhalten. Das Design hat Sony leicht überarbeitet und verwendet jetzt keinen glänzenden Lack mehr, sondern hat dem PRS-T2 ein mattes Finish verpasst. Unverändert sind das 6 Zoll große E-Ink-Display mit Touchbedienung, die WLAN-Anbindung und integrierte Wörterbücher. Neu sind eine Facebook- und Evernote-Anbindungen zum Teilen und Abspeichern von Zitaten und Rezensionen. Außerdem soll es Zugriff auf mehr als 500 E-Book-Shops deutscher Buchhändler geben. Der neue Reader ist 10 Euro günstiger als sein Vorgänger und steht für 139 Euro ab Anfang September in Schwarz, Weiß und Rot in den Läden.

Ein Beamer für die Hosentasche: Der MobileCinema i50D kann direkt an iPad oder iPhone angeschlossen werden.

Foto: Aiptek – DPA

Designertelefon von AEG mit und ohne Anrufbeantworter

Der Tivizen iPlug ist ein WLAN-Sender mit integriertem TV-Tuner für die Steckdose.

Foto: Icube – DPA

AEG hat mit dem Eclipse 10 ein schnurloses Telefon mit einem ungewöhnlichen Look vorgestellt. Aufgelegt sieht das Gerät aus wie ein aufrechtstehender, silberner Ring, zum Telefonieren wird die obere Hälfte abgenommen. Neben seiner auffälligen Optik bringt das Eclipse 10 eine beleuchtete Tastatur und eine Freisprecheinrichtung mit. Das ansonsten baugleiche Eclipse 15 hat darüber hinaus einen digitalen Anrufbeantworter, der bis zu 30 Minuten an Nachrichten speichert. Beide Modelle sind ab sofort für 100 und 120 Euro erhältlich.

Smartphone-Tarifpaket von Lidl Mobile

Lidl Mobile führt ein neues Tarifpaket für Smartphone-Nutzer ein. Das Angebot im O2-Netz namens Lidl Mobile Smart umfasst für 10 Euro monatlich 400 Freieinheiten für Gespräche in alle deutschen Netze oder Kurznachrichten sowie 300 Megabyte (MB) ungedrosseltes Datenvolumen. Pro SMS oder Telefonminute wird eine Einheit abgerechnet. Ist das Kontingent erschöpft, kostet eine Minute oder eine SMS 9 Cent. Bestandskunden können in den Tarif, der ab 20. August buchbar ist, wechseln.

WLAN-Sender für TV-Signale und DAB+ fürs iPhone

Hersteller Icube hat unter seiner Marke Tivizen zwei neue Geräte im Angebot. Beim iPlug handelt es sich um einen WLAN-Sender für die Steckdose, der das TV-Signal an Smartphones oder Tablets mit Android oder iOS verteilt. Dazu muss der Sender an die Antennendose oder die mitgelieferte Stabantenne angeschlossen werden. Das zweite Gerät heißt Tivizen Radio DAB+. Der kleine Tuner wird über den 30-Pin-Konnektor an iPhone, iPad oder iPod Touch angeschlossen und schickt darüber Digitalradio auf die iOS-Geräte. Der iPlug soll ab Ende September für 70 Euro zu haben sein, das Radio DAB+ zum gleichen Termin für 10 Euro weniger.

Dockingstation Bayan 7 hat zwei Apple-Docks

Der britische Hersteller Bayan Audio bringt die Bayan 7 auf den Markt, eine Dockingstation aus Holz und Aluminium. In dem Gehäuse steckt ein Stereosystem mit seinem separaten Basslautsprecher, das insgesamt 120 Watt leistet. Neben einem Anschluss für Klinkenstecker und USB-Geräte hat die Dockingstation außerdem gleich zwei 30-Pin-Anschlüsse für iPhone und iPod. Die Bayan 7 soll ab sofort für 549 Euro in Weiß oder Schwarz in den Läden stehen.

Taschenbeamer für iPhone und iPad angekündigt

Aiptek hat neben einem Beamer für Android-Smartphones und -Tablets jetzt auch einen Projektor für Apple-Geräte im Angebot. Der MobileCinema i50D verbindet sich per Dock-Connector mit iPod, iPad oder iPod touch und kann Videos und Bilder mit einer Diagonalen von 1,50 Metern und einer Auflösung von 640 mal 480 Pixeln an die Wand werfen. Alternativ kann der handtellergroße und 110 Gramm schwere Kasten auch als Ladestation für die Tablets und Smartphones genutzt werden. Der Verkaufsstart ist für September angekündigt, der Preis soll bei 249 Euro liegen.

USB-Receiver für Satellitenfernsehen am PC

Mit dem Receiver TT-connect S2-4600 von CityCom können Nutzer hochauflösendes digitales Fernsehen auf ihrem PC empfangen. Die kleine Box wird per USB-Kabel mit dem Computer verbunden und künftig wie ein herkömmlicher Receiver per Fernbedienung gesteuert. Zusätzliche Software muss in den meisten Fällen nicht mehr installiert werden, weil sich die USB-Box nach Angaben des Herstellers automatisch ins Media Center von Windows 7 integriert. Der Preis für das ab sofort erhältliche Geräte beträgt 70 Euro.