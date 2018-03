Kabel Deutschland zeigt HD-Programme von ARD und ZDF

Unterföhring (dpa/tmn) – Auch die Kunden von Kabel Deutschland werden von Mitte Februar an die HD-Programme von ARD und ZDF empfangen können. Der Netzbetreiber und die Sender haben sich über die Bedingungen für eine Einspeisung ins Kabelnetz geeinigt.

Die Übertragung beginnt dann, wenn «Das Erste HD» und «ZDF HD» regelmäßig mit ihren hochauflösenden Programmen auf Sendung gehen. Dies ist mit dem Start der Olympischen Winterspiele in Vancouver am 12. Februar der Fall. Die öffentlich-rechtlichen HDTV-Programme seien für Kabelkunden unverschlüsselt und ohne Zusatzkosten empfangbar, teilte Kabel Deutschland in Unterföhring bei München mit.

Um HDTV-Sendungen empfangen zu können, benötigen Zuschauer einen HTDV-Receiver. Kabel Deutschland will seinen Kunden demnächst ebenfalls einen entsprechenden Empfänger zur Verfügung stellen, wahrscheinlich auf Mietbasis. Ob das noch zu den Olympischen Spiele funktioniert, sei aber fraglich, sagte Sprecher Marco Gassen. «Zur WM in Südafrika klappt es aber auf jeden Fall.» Kabel Deutschland versorgt in 13 Bundesländern rund 9 Millionen Haushalte mit Kabelfernsehen.