Fotografieren bei Eis und Schnee

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Beim Fotografieren in einer Schneelandschaft sollte auf den Weißabgleich geachtet werden. Dieser diene dazu, die Kamera an die Farbtemperatur des Lichtes am Aufnahmeort anzupassen, sagte Constanze Clauß vom Photoindustrie-Verband in Frankfurt.