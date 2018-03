Bundestagsdebatten auf dem Smartphone verfolgen

Ob Euro-Rettung, Betreuungsgeld oder Pflegereform: Mit einer App sind Bürger näher dran an den Parlamentariern und können Debatten im Bundestag verfolgen.

Was diskutiert der Bundestag? Das können Bürger mit einer App verfolgen.

Foto: Rainer Jensen – DPA

Was während der Sitzungswochen im Bundestag passiert, lässt sich jederzeit mit dem Smartphone verfolgen. Die offizielle App des deutschen Parlaments zeigt auf Knopfdruck alle gerade laufenden Sitzungen an, per Audio- und Videostream können Nutzer die Debatten live verfolgen. Alle Abgeordneten sind zudem mit Bild und kurzer Biografie aufrufbar, dazu gibt es Informationen und Kontaktadressen für Besucher des Bundestags. Es gibt eine Version für iOS-Geräte wie iPhone und iPad, außerdem für Smartphones und Tablets mit Android. Die kostenlose App ist mit 30 Megabyte vergleichsweise groß und wird deshalb am besten über WLAN heruntergeladen.