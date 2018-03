Billig-Smartphones und Akku-Riesen: Neue Technikprodukte

Einige Smartphones gibt es schon ab rund 100 Euro. Der chinesische Hersteller Huawei bringt beispielsweise Ende April das Y200 mit dem Betriebssystem Android heraus. Weitere Neuigkeiten aus der Technikwelt im Überblick.

Alu, Tüll und Mikrofaser: Der handgefertigte und akustisch offene Kopfhörer T 90 kostet knapp 500 Euro.

Foto: Beyerdynamic – DPA

Huawei mit neuem Einsteiger-Androiden

Aufgeräumte Front: Denon hat sich bei seinen neuen AV-Receivern – im Bild der AVR-1513 – mehr Bedienfreundlichkeit zum Ziel gesetzt.

Foto: Denon – DPA

Huawei bringt Ende April den Nachfolger des 100-Euro-Smartphones Ideos X3 in den Handel. Wie alle neuen Geräte des Herstellers trägt das Y200 den Namenszusatz Ascend und ist mit einem 800-Megahertz-Prozessor etwas schneller unterwegs als das X3 mit seiner 600-Megahertz-CPU. Das IPS-Display misst 3,5 Zoll (480 mal 320 Pixel). Ausgestattet ist das Handy mit Android 2.3.3, 256 Megabyte Arbeitsspeicher, einer 3,2-Megapixel-Kamera und einem Gigabyte (GB) Massenspeicher, der per Micro-SD-Karte bis 32 GB erweitert werden kann. Ein zweites Mikrofon für Rauschunterdrückung soll die Gesprächsqualität verbessern. Bei Maßen von rund 117 mal 62 mal 12 Millimetern wiegt das Handy 125 Gramm. Der Akku leistet 1400 Milliamperestunden (mAh). Der Preis wird bei rund 100 Euro liegen.

Mehr Ausdauer: Der Akku des Razr Maxx ist deutlich größer als der des Vorgänger-Modells.

Foto: Motorola – DPA

Akustisch offener Kopfhörer von Beyerdynamic

Beyerdynamic hat seine Kopfhörer-Reihe Tesla mit besonders hohem Wirkungsgrad um ein akustisch offenes Modell erweitert. Der handgefertigte T 90 soll durch die unabgeschirmte Bauweise besonders natürlich klingen und schirmt den Hörer nicht von der Außenwelt ab. Bisher gab es nur halboffene und geschlossene Tesla-Modelle. Die akustische Transparenz erreicht der Hersteller nach eigenen Angaben durch Tüllstoff auf den Außenschalen. Die Hörschalen sind an Gabeln aus eloxiertem Aluminium befestigt, die Ohrpolster sind aus weicher Mikrofaser gefertigt. Den Frequenzgang des 350 Gramm schweren T 90 gibt der Hersteller mit 5 bis 40 000 Hertz an, die Impendanz mit 250 Ohm und den maximalen Schalldruckpegel mit 125 Dezibel. Der Kopfhörer kostet 499 Euro.

Bahntickets mit Android-Geräten verwalten

Die App DB Tickets ist ab sofort auch für Smartphones und Tablets mit Android erhältlich. Bahnfahrer können damit sogenannte Handy-Tickets verwalten, die sie über die App DB Navigator oder die Webseite der Bahn gebucht haben. Neben dem Ticket zeigt die App auch Sitzplatzreservierungen und den Reiseplan registrierter Nutzer an. DB Tickets ist kostenlos und kann über den Android-Marktplatz Google Play heruntergeladen werden. Für iPhone und iPad ist die App bereits seit einiger Zeit verfügbar.

Nachfolger für LGs 3D-Smartphone

LG hat den Nachfolger seines 3D-Smartphones Optimus 3D vorgestellt. Das Optimus 3D Max (P720) hat nun einen Schalter an der Seite, mit dem zwischen 2D- und 3D-Modus umgeschaltet werden kann. Im Vergleich zum Vorgänger ist das Handy mit 148 Gramm Gewicht 20 Gramm leichter und mit 9,6 Millimeter Tiefe 2 Millimeter schlanker geworden. Neu sind eine MHL-Schnittstelle und ein NFC-Chip, der wie bei Sony mit programmierbaren Tags genutzt werden kann. Die 3D-Kamera mit fünf Megapixeln auf der Rückseite ist unverändert geblieben, ebenso wie der Zweikernprozessor (1,2 Gigahertz) und Android 2.3 als Betriebssystem. Das Max ist für rund 500 Euro zu bekommen, der Vorgänger kostet nur noch rund 300 Euro.

Weniger Tasten bei neuen Denon-Receivern

Denon setzt bei seinen neuesten AV-Receivern auf weniger Tasten und ein relativ großes Display an der Bedienfront – aus Designgründen und für mehr Übersichtlichkeit. Sowohl der neue AVR-1513 (5 mal 110 Watt) als auch der AVR-1713 (5 mal 120 Watt) unterstützen 5.1-Surround-Sound. Der 1713 verfügt zudem über ein Einmesssystem und ist mit seinem LAN-Anschluss netzwerkfähig. Er kann nicht nur Musik aus dem Netzwerk streamen, sondern unterstützt auch Apple Airplay. Ein iPhone kann per App als Fernbedienung genutzt werden. Eine entsprechende Android-App soll noch kommen. Die Preise der ab Mai erhältlichen Receiver liegen bei 330 beziehungsweise 500 Euro.

Motorola vergrößert Akku im Razr

Motorola legt eine neue Version seines Smartphones Razr auf. Das Razr Maxx hat im Vergleich zum Vorgänger Razr vor allem einen deutlich größeren Akku mit einer Kapazität von 3300 Milliamperestunden (mAh). Der Hersteller verspricht damit eine Gesprächszeit von 17,6 Stunden im Mobilfunknetz GSM. Außerdem verfügt das 145 Gramm schwere Razr Maxx über Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), ein 4,3 Zoll großes AMOLED-Display und einen 1,2 Gigahertz schnellen Prozessor mit zwei Kernen. Geplanter Verkaufsstart ist nach Herstellerangaben im Mai, der Onlinepreis liegt aktuell bei rund 450 Euro.

O2 überarbeitet Auslandspauschale

O2 hat die Bedingungen seiner Tagespauschale für mobiles Surfen im Ausland überarbeitet. Ab dem 1. Mai können Vertragskunden aus Deutschland das Smartphone Day Pack EU zu einem Preis von 1,99 Euro buchen und damit bis zu 25 Megabyte an Daten versurfen. Bei Überschreitung des Limits drosselt O2 die Surfgeschwindigkeit, weitere Kosten entstehen dadurch an dem jeweiligen Tag nicht. Abgerechnet wird pro Kalendertag, das Paketangebot gilt in allen EU-Staaten und einigen anderen Ländern, darunter auch die Schweiz.