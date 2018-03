Apps der Woche: Alltagshelfer und Gameboy

Wetterdienst, Kalender oder Navigation – mit zahlreichen Apps wird das iPhone zum Alltagshelfer für (fast) alle Fragen. Spielzeuge bleiben iPhone und iPad mit den meistgeladenen Apps der Woche aber auch – ein Überblick.

Der Apple-Browser heißt Safari – der Google-Browser Chrome ist jetzt allerdings auch als App für iPhone und iPad erhältlich – googletypisch kostenlos.

Unter den Bezahl-Apps steht Entwickler Disney gleich mit zwei Programmen in den Charts: Zum einen «Temple Run – Merida als Jump'n'Run-Spiel für die kleine Blaupause zwischendurch sowie «Wo ist mein Perry?» als Rätselspiel nach der Machart der Erfolgs-App «Wo ist mein Wasser?». Weiterhin gut funktionieren Alltagshelferlein für die Tasche wie meinKalender, die kostenpflichtige erweiterte Weather-App oder die GPS-Navigation von skobbler. Spitzenreiter und Charts-Dauerbrenner ist der kostensparende Messenger «WhatsApp».

Am relativ kleinen Preis von 79 Cent mag es liegen, dass sich das Rennspiel «Asphalt» wie schon in der vergangenen Woche hoch in den Charts fürs Tablet hält – derzeit an der Spitze. Der Google-Internetbrowser Chrome hat sich sowohl auf dem iPhone als auch auf dem großen Bruder iPad den Weg bis an die Spitze der Gratis-Apps gebahnt.

Unter den kostenlosen Anwendungen fürs iPhone gibt es Neuigkeiten von Facebook – den Seitenmanager. Er ist seit Ende Juni im deutschen App-Store vertreten. Damit lagert Facebook eine weitere Funktion in eine separate Anwendung aus wie zuvor schon mit dem Messenger. Sinnvoll ist der «Manager» vor allem für Betreiber sogenannter Fan-Seiten. Die App soll die Organisation und die Kommunikation mit den Kontakten ermöglichen. In der Nutzerbewertung im iTunes-Store erzeugt die Anwendung allerdings ein durchwachsenes Echo.

Apps fürs iPhone

Platz Bezahl-Apps fürs iPhone Entwickler Preis in Euro 1 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. 0,79 2 Asphalt 7: Heat Gameloft 0,79 3 Wo ist mein Perry? Disney 0,79 4 GPS Navigation 2 – skobbler skobbler GmbH 1,59 5 Temple Run: Merida Disney 0,79 6 MeinKalender K-Factor Media, LLC. 0,79 7 ▻SCHACH Christophe Théron 0,79 8 MEGA MAN X CAPCOM 0,79 9 "Gratis Musik-Downloader Profi Plus" – Gratis Musik-Downloader & Player Apps2Be 0,79 10 WeatherPro MeteoGroup Deutschland GmbH 2,99

Platz Gratis-Apps fürs iPhone Entwickler Preis in Euro 1 Chrome Google, Inc.

kostenlos 2 Toy Defense Melesta kostenlos

3 Weißt du, wer es ist?! JanduSoft kostenlos

4 CSR Racing NaturalMotion kostenlos

5 Podcasts Apple kostenlos

6 Ringer – Ringtone Maker Pixel Research Labs kostenlos

7 Facebook-Seitenmanager Facebook, Inc. kostenlos

8 Dramatic Black & White JixiPix Software kostenlos

9 Einkaufsliste – Buy Me a Pie! Skript, LLC kostenlos

10 Madcoaster Chillingo Ltd kostenlos



Apps fürs iPad

Platz Bezahl-Apps fürs iPad Entwickler Preis in Euro 1 Asphalt 7: Heat Gameloft 0,79 2 VoiceTexter – Sprachassistent, Übersetzer und Dolmetscher für iPhone und iPad SpiritX Media Solutions 0,79 3 Wo ist mein Perry? Disney 0,79 4 Toy Defense HD Melesta 2,39 5 Pages Apple 7,99 6 DEAD TRIGGER MADFINGER Games, a.s. 0,79 7 The Amazing Spider-Man Gameloft 5,49 8 Bridge Constructor Headup Games GmbH & Co KG 1,59 9 iPhoto Apple 3,99 10 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 3,99