App-Charts: Die Traktoren sind los

Pflügen, mähen, Gülle fahren: Die Landwirtschafts-Simulatoren von Astragon haben eine große Fangemeinde. Jetzt kommt die bäuerliche Idylle auf iPhone und iPad. Auch eine Foto-App ist in die Top-10-Liste geklettert.

Mit dem Trecker übers Feld – diesem Vergnügen können jetzt auch iPhone- und iPad-Besitzer mit dem «Landwirtschafts-Simulator 2012» frönen.

Foto: Astragon – DPA

Der «Landwirtschafts-Simulator» ist ein Phänomen: Die Grafik des PC-Spiels ist nicht sonderlich gut, das Spiel nicht sonderlich abwechselnd. Trotzdem kaufen tausende Spieler sich die jeweils neueste Ausgabe der Serie, um mit Trecker und Mähdrescher übers Feld zu fahren, bei Tag und bei Nacht. Publisher Astragon hat den Titel nun für Apple-Geräte herausgebracht – auch hier mit Erfolg. Die 2,39 Euro teure App steht auf Platz 1 der Charts – beim iPhone wie auch beim iPad.

Rundum-Fotos macht die App «360 Panorama», die nach einem Update in die Top 10 für beide Geräte eingestiegen ist. Nutzer müssen sich nur mit dem Smartphone in der Hand um die eigene Achse drehen. Das kostenlose Programm, das es auch für Android-Geräte gibt, setzt die mit der Kamera aufgenommenen Bilder im Handumdrehen zusammen. In der aktuellsten Version wird der Horizont besser begradigt.

Olympia schlägt sich weiterhin in den Downloads nieder. Sowohl die offizielle App des Veranstalters als auch eine Anwendung des TV-Senders Sport1 sind bei den Nutzern beliebt.

Bezahl-Apps fürs iPhone

Platz Bezahl-Apps fürs iPhone Entwickler Preis in Euro 1 Landwirtschafts-Simulator 2012 Astragon 2,39 2 WhatsApp Messenger WhatsApp 0,79 3 GPS Navigation 2 + Blitzer Skobbler 1,59 4 MeinKalender K-Factor Media 0,79 5 Worms 2: Armageddon Team17 Software 0,79 6 Wo ist mein Perry? Disney 0,79 7 iTranslate Voice Sonico 0,79 8 Hugo Troll Race Hugo Games 0,79 9 Tiny Wings Andreas Illiger 0,79 10 TouchRetouch Adva-Soft 0,79

Gratis-Apps fürs iPhone:

Platz Gratis-Apps fürs iPhone Entwickler Preis in Euro 1 City Maps 2Go Ulmon Kostenlos 2 Catapult King Chillingo Kostenlos 3 London 2012: Offizielle App LOCOG Kostenlos 4 360 Panorama Occipital Kostenlos 5 Shooting Showdown Naquatic Kostenlos 6 Talking Ted Lite NBC Universal Kostenlos 7 FoxTube – YouTube Cache mix1009 Kostenlos 8 WhatsApp Messenger WhatsApp Kostenlos 9 Sport1 Olympia News & Live-Ticker Sport 1 Kostenlos 10 Parking 3D Xian Qing Kostenlos

Bezahl-Apps fürs iPad:

Platz Bezahl-Apps fürs iPad Entwickler Preis in Euro 1 Landwirtschafts-Simulator 2012 Astragon 2,39 2 Worms 2: Armageddon Team17 Software 0,79 3 Pages Apple 7,99 4 Wo ist mein Perry? Disney 0,79 5 Tiny Wings HD Andreas Illiger 2,39 6 Infinity Blade II Chair Entertainment Group 2,39 7 Asphalt 7: Heat Gameloft 0,79 8 iOutBank für iPad stoeger it 6,99 9 The Dark Knight Rises Gameloft 5,49 10 iTranslate Voice HD Sonico 0,79

Gratis-Apps fürs iPad: