Wenn die Nächte auf der Pydna hell werden

Kastellaun – Die Bühnen, die Lichter, die Technik: leblos. Sie schaffen zwar die Voraussetzung für eine Party, setzen sie aber nicht in Gang. Was fehlt, sind die Menschen. Sie sind es, die Stimmung bringen, denen es gelingt, eine ehemalige Raketenbasis im Hunsrück zu einem Ort voller Freude, Esprit und Dynamik werden zu lassen.

Aus diesem Grund ist das Motto der diesjährigen Nature One als Dankeschön an alle Feierfreudigen zu verstehen, die auf der Pydna die Nächte durchtanzen möchten. "You.are.star." heißt es. Es überschreibt die 18. Auflage des Technofestivals, das vom 3. bis 5. August auf dem ehemaligen Nato-Gelände stattfindet.

"You are star – du bist der Star. Wir wollen mit dieser Ansage an die Gäste verdeutlichen, dass sie allein die Party zu dem machen, was sie ist", erklärt Nikolaus Schär, Geschäftsführer der veranstaltenden I-Motion GmbH aus Mülheim-Kärlich. Das Publikum zählt. Wichtig ist das, was sich auf der Tanzfläche abspielt. Oder vielmehr auf den Tanzflächen: Wie aus den Vorjahren bewährt, gibt es vier Hauptbereiche fürs Partyvolk, zudem 19 Klubs, die in und auf den ehemaligen Raketenbunkern eingerichtet werden. Einige Hundert Leute können dort jeweils tanzen, auf der größten Tanzfläche, dem Open Air Floor, finden 10.000 vor dem DJ-Pult Platz.

Bis zu 60.000 Besucher werden am ersten August-Wochenende zu der riesigen Techno-Party erwartet. Aus Deutschland reisen sie an, aus halb Europa. Tanzen und feiern sind ihr Ziel, deshalb strömen sie auf die Pydna. Die Nature One ist europaweit eines der größten Festivals für elektronische Musik, sie besitzt seit Jahren eine Strahlkraft, die nicht nur die Fans anzieht, auch die DJs reisen zu dieser namhaften Party gern an: Das Programm zählt mehr als 300 Namen auf, allesamt Künstler, die von Trance über Techno bis hin zu House und Hardcore diverse Stile auflegen.

Oliver Vordemvenne ist für das Programm das Nature One zuständig. Bekannte, verdiente Künstler hat er gebucht, die sich schon in den Anfängen des Techno in den 90er-Jahren einen Namen machten: Sven Väth beispielsweise, DJ Motte und Tanith. Viele der Veteranen legen im Classic Terminal auf, durchaus auch die Tracks, die in den Anfängen auf Raves zu hören waren. "Etwa 10 Prozent unserer Gäste sind älter als 30. Die waren damals schon feiern und wollen gern die älteren Sachen hören – und den Jüngeren gefällt's ebenfalls", sagt Vordemvenne. Vor allem aber will er auf der Nature One elektronische Musik auf der Höhe der Zeit präsentieren, DJs, die rund um den Globus gefragt sind. "Dancemusic ist ein weltweites Thema, Techno ist in keinster Weise überholt, in den USA entwickelt sich der Markt erst seit Kurzem."

Für die Macher der Nature One bringt diese ungebrochene Popularität den Vorteil, auf Jahre eine Perspektive für das Elektrofestival zu haben – hingegen wird es nicht leichter, gefragte Künstler zu buchen: "Der Sommer ist weltweit die Hochzeit für Festivals, da kann es dann schon mal eng werden, wenn man Top-DJs verpflichten möchte."

Geglückt ist es ihm dennoch, auf der Pydna legt beispielsweise Hardwell auf, der in den USA laut Vordemvenne absolut angesagt ist. Der populäre Sander van Doorn steht ebenfalls auf der Liste und die australischen Zwillingsschwestern Nervo, die bislang Tracks für andere DJ-Größen wie David Guetta schrieben.

Hardwell, Nervo, Sander van Doorn – sie alle werden den Open Air Floor beschallen, auf dem die Nächte der Nature One in diesem Jahr besonders hell, besonders effektvoll werden: Zum einen gibt es über der Tanzfläche einen 28 Meter hohen, turmartigen Aufbau, über den jede Menge beweglicher Lichter, Stroboskope und mehr direkt über den Köpfen der Feierenden gesteuert werden. Rings um den Dancefloor setzen Nikolaus Schär und sein Team erstmals im großen Stil auf LED-Techik: Auf knapp 1000 Quadratmetern leuchten die winzigen Dioden. "Damit haben wir eine Lichtstärke wie nie zuvor", frohlockt Schär. Da werden Lichteffekte knalliger, und sogar Videosequenzen können über LEDs flirren. Technik, die das I-Motion-Team schon jetzt begeistert – und später sicherlich auch das Partyvolk der Nature One, ist Schär sicher.

Von unserer Redakteurin Anke Hoffmann