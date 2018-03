Nature One legt lauten und bunten Auftakt nach Maß hin

Kastellaun – Einen bassdröhnenden Auftakt nach Maß haben zehntausende Fans elektronischer Musik bei der ersten Partynacht der Nature One 2012 hingelegt. Bei mildem Sommerwetter haben die Besucher laut und bunt auf der Pydna bei Kastellaun gefeiert, um am Samstagabend ab 18 Uhr direkt zur zweiten Runde durchzustarten.

Zehntausende Techno-Fans pilgerten auf den Zeltplatz und das 120.000 Quadratmeter große Festivalgelände im Hunsrück, um die Stars der elektronischen Musik live zu erleben. Zu den Highlights der ersten Runde gehörten Sander van Doorn, Ferry Corsten, Chris Liebing und The Disco Boys. Am Samstagabend geht es weiter. Nach den Auftritten weiterer Stars der Szene wie Paul van Dyk, Felix Kröcher, Sven Väth und Butch schließen die Tore zu der ehemaligen Raketenbasis erst am Sonntagmorgen um 9 Uhr.