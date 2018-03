Nature One 2012: 56.000 machen die Show

Je tiefer die Nacht, desto bunter leuchtet es auf der Pydna. Laserstrahlen zerschneiden den Himmel. Sie ritzen Muster in die Dunkelheit, reißen Lichtflächen auf, als ob grelle Polarlichter über dem Hunsrück tanzen. Tanzen – um nichts anderes geht es auch am Boden: Zehntausende sind in Bewegung, allesamt Technofans, die sich auf der 18. Nature One austoben. 56.000 sollen es sein, die dieses Mal zum deutschlandweit größten Festival für elektronische Musik in den Hunsrück gekommen sind.

56.000 sollen es sein, die dieses Mal zum deutschlandweit größten Festival für elektronische Musik in den Hunsrück gekommen sind. Allein im Rund vor der größten Bühne, dem Open Air Floor, finden 10 000 Feiernde Platz – fast doppelt so viele wie in der Kleinstadt Kastellaun leben, in deren Nachbarschaft die Nature One auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna stattfindet.

Dort, tief im Wald, können die Bässe ungestört pulsieren. Techno muss laut sein, der Beat nicht nur in die Ohren dringen, sondern im ganzen Körper vibrieren. Das klappt auf der Pydna – und wie! Über das gesamte Areal verteilt wummern Boxen, an vier großen Bühnen, in Zelten, in, vor und auf den Bunkern. 23 Tanzflächen gibt es insgesamt. Die Partygemeinde hüpft und stampft auf jedem Tanzboden zu einem anderen Beat. Darin einzutauchen, gelingt im Rund der Boxen direkt, auf dem Weg dorthin aber fließen Sounds ineinander. Doch sogar hier, in der Schnittmenge der Musik mehrerer DJs, tanzen die Leute, bahnen sich, an den Imbissständen vorbei, hüpfend den Weg. Ihr Ziel: der nächste Dancefloor.

Ein paar Paradiesvögel sind unter den Feiernden, die Kostüme schrill, die Farben grell. Hier und da toben ein paar Jungs in Tierkostümen übers Gelände, die meisten aber zeigen sich lieber cool mit Sonnenbrille, Mädchen wie Jungs.

Etwas Schwung müssen die Raver nehmen, die es auf die Bunkerhügel zieht: Steil geht es hinauf, ein paar Treppenstufen helfen. Auf den Hügel am Ende des Geländes locken beispielsweise ein neonleuchtender Mond und surreal verformte Sterne. Ein tiefer, regelmäßiger Bass treibt die Tänzer voran. House gibt es hier – und zum melodischen Treiben einen grandiosen Ausblick dazu: Vom Hügel aus liegt einem die Nature One zu Füßen, ein Meer aus Lichtern, Körpern und Musik.

Wieder unten gibt's im Zelt des niederländischen Klubs Thunderdome ein basslastiges Inferno: Hier ballert es aus den Boxen wie Gewehrsalven, purer Gabba. Dazu springen ein paar Fans umher. Viele aber ziehen hier das Zuschauen vor, es sind Raver, die an anderen Beats mehr Freude haben. Hier und da drückt einer die Ohrstöpsel etwas fester. Ein Hörschutz ist auch in den Bunkern nicht verkehrt: In den langen Gängen pumpt der Bass gehörig. Nur Beton und Stahl – hier ist nichts, was den Sound schlucken könnte.

Luftiger wird's auf dem Open Air Floor. Das Herz der Nature One ist eine Arena aus Sound und Licht: Laser zucken, unzählige LEDs leuchten, wenn die Großen der Techno- und Houseszene zum Tanz bitten. Sander van Doorn legt hier beispielsweise auf, ebenso Paul von Dyk. Als er in der Samstagnacht ans DJ-Pult tritt, recken sich ihm Tausende Hände entgegen. Gerade ist über dem Gelände das Feuerwerk abgebrannt, einer der Höhepunkte des Festivals, jetzt kann es bitteschön mit Volldampf weitergehen.

Die Leute johlen, sind heiß auf van Dyks Sound. Der DJ ist weltweit ein Star – auf der Nature One wird er besonders geliebt. Elf- oder zwölfmal hat er hier schon gespielt, so genau kann von Dyk es nicht mehr sagen. Das Festival im Hunsrück ist jedenfalls immer ein fester Termin in seinem übervollen Kalender, sagt er nachts, kurz bevor er vor die Masse tritt. „Ich komme immer gern her“, berichtet der Berliner, lobt die Organisation des Festivals und die Feierfreude der Nature-One-Besucher. Die ist dieses Mal, nach zwei Regenfesten in den Vorjahren, auch dank des Wetters ungetrübt: Von Donnerstag an bis in die Nacht zum Sonntag bleibt es trocken. Als am frühen Morgen die Tropfen fallen, sind sie für die Tanzenden quasi als Erfrischung abzutun. Veranstaltungschef Nikolaus Schär ist ebenfalls glücklich über das Wetter: „Die Nature One ist mit Sonne einfach schöner.“ Punktum.

Von unserer Redakteurin Anke Hoffmann